中国四季度工业及投资黯淡开局 政策宽松大势所趋（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月11日 - 中国四季度经济开局不佳，除了消费稳中有升令人略感宽慰外，10月工业增速创七个月低点，投资增速创近15年新低。再加上通缩魅影隐现，外贸已然从三驾马车中“退役”，一切数据显示出经济下行压力不减，政策宽松乃大势所趋。
分析人士认为，未来宽货币和宽财政仍将如影相随，降息降准陆续有来；且明年3%赤字率上限可能打破，积极财政将进一步发力。
中国国家统计局周二公布，10月规模以上工业增加值同比增长5.6%，创七个月新低，路透调查预估中值为5.8%；当月社会消费品零售总额同比增11.0%，创年内最高，路透调查预估中值为10.9%。
统计局并公布，1-10月固定资产投资同比增长10.2%，和路透调查中值相符，刷新2000年12月以来最低水准，当时为9.7%；10月出口交货值同比下降3.1%，印证外贸孱弱势头。
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“总体看，10月份工业生产增长小幅回落，表明在传统产业深度调整的过程中，新产业快速发展的支撑力尚显不足，未来工业经济仍面临下行压力。”国家统计局工业司高级统计师江源对数据进行解读称。
中国国家信息中心宏观研究室主任牛犁也指出，结合通胀数据看，10月零售销售不慢、甚至明显加快，投资增速回落幅度也收窄，与近期政府扩大投资稳经济的政策有关，只是工业依旧不理想，显示传统工业领域低迷的状况没有改变。
“综合看，10月数据依旧波澜不兴，（经济）仍在下行通道中，且下行压力不减，目前没有企稳迹象，货币政策的松动仍有必要。”他说。
此前数据显示，中国外贸下降趋势在10月仍未止住，出口和进口双双差于预期，外贸俨然已从拉动经济的三驾马车中“退役”。与此同时，10月CPI同比上涨1.3%，为5月以来最低水平；PPI则已连续44个月为负，通缩阴影挥之不去。
自去年11月以来，中国已经降息六次，存款准备金率五次普降+定向降准、一次定向降准。
**政策宽松大势所趋**
中国三季度GDP同比增速降至6.9%，创2009年一季度以来最低季度增速。而“十三五”规划(2016-2020年)的建议称，未来五年经济仍要保持中高速增长。国家主席习近平对此解释称，未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标。
分析人士认为，在抓紧落实既有政策同时，未来宽货币和宽财政仍是大势所趋，降息降准仍有可能，积极财政也需要真正“积极”起来，包括推进结构性减税、盘活资金存量、加速推进PPP、加大专项金融债支持力度等。
“宏观经济的疲弱态势没有改观，尽管计划开工项目持续上升，但在企业投资意愿低迷和财政约束条件下，最终落地情况并不乐观，预计四季度GDP仍会低于7%，企稳难度较大。”招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮称。
他认为，进一步放松货币政策并加大财政政策力度很有必要，年内仍有一次双降机会，明年全年为负实际利率的可能性很大。
习近平昨日表示，改革政策要实，就是要加大力度推动重点领域改革落地，加快推进对经济增长有重大牵引作用的国有企业、财税体制、金融体制等改革。国务院总理李克强也称，要合理加大减税力度，创新货币政策工具，加快产业升级，通过PPP等方式扩大有效投资等。
“为什么稳增长政策频出，而实体经济依然疲弱？可能还是落实力度不够，对形势的严峻性认识不够。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇称，“未来在推出新政策同时，关键还是要加快既有项目既有政策的落实。”
他预计，四季度经济还是在6.9%左右，未来降息降准还是大概率事件。与此同时，财政政策要持续加码公共支出力度，加快盘活财政存量资金，进一步降税清费为企业减压，推动PPP模式引导民间投资，并继续发挥政策性银行的“第二财政”作用。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。