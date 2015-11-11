中国四季度工业及投资黯淡开局 政策宽松大势所趋（更新版）

路透北京11月11日 - 中国四季度经济开局不佳，除了消费稳中有升令人略感宽慰外，10月工业增速创七个月低点，投资增速创近15年新低。再加上通缩魅影隐现，外贸已然从三驾马车中“退役”，一切数据显示出经济下行压力不减，政策宽松乃大势所趋。

分析人士认为，未来宽货币和宽财政仍将如影相随，降息降准陆续有来；且明年3%赤字率上限可能打破，积极财政将进一步发力。

中国国家统计局周二公布，10月规模以上工业增加值同比增长5.6%，创七个月新低，路透调查预估中值为5.8%；当月社会消费品零售总额同比增11.0%，创年内最高，路透调查预估中值为10.9%。

统计局并公布，1-10月固定资产投资同比增长10.2%，和路透调查中值相符，刷新2000年12月以来最低水准，当时为9.7%；10月出口交货值同比下降3.1%，印证外贸孱弱势头。

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“总体看，10月份工业生产增长小幅回落，表明在传统产业深度调整的过程中，新产业快速发展的支撑力尚显不足，未来工业经济仍面临下行压力。”国家统计局工业司高级统计师江源对数据进行解读称。

中国国家信息中心宏观研究室主任牛犁也指出，结合通胀数据看，10月零售销售不慢、甚至明显加快，投资增速回落幅度也收窄，与近期政府扩大投资稳经济的政策有关，只是工业依旧不理想，显示传统工业领域低迷的状况没有改变。

“综合看，10月数据依旧波澜不兴，（经济）仍在下行通道中，且下行压力不减，目前没有企稳迹象，货币政策的松动仍有必要。”他说。

此前数据显示，中国外贸下降趋势在10月仍未止住，出口和进口双双差于预期，外贸俨然已从拉动经济的三驾马车中“退役”。与此同时，10月CPI同比上涨1.3%，为5月以来最低水平；PPI则已连续44个月为负，通缩阴影挥之不去。

自去年11月以来，中国已经降息六次，存款准备金率五次普降+定向降准、一次定向降准。

**政策宽松大势所趋**

中国三季度GDP同比增速降至6.9%，创2009年一季度以来最低季度增速。而“十三五”规划(2016-2020年)的建议称，未来五年经济仍要保持中高速增长。国家主席习近平对此解释称，未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标。

分析人士认为，在抓紧落实既有政策同时，未来宽货币和宽财政仍是大势所趋，降息降准仍有可能，积极财政也需要真正“积极”起来，包括推进结构性减税、盘活资金存量、加速推进PPP、加大专项金融债支持力度等。

“宏观经济的疲弱态势没有改观，尽管计划开工项目持续上升，但在企业投资意愿低迷和财政约束条件下，最终落地情况并不乐观，预计四季度GDP仍会低于7%，企稳难度较大。”招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮称。

他认为，进一步放松货币政策并加大财政政策力度很有必要，年内仍有一次双降机会，明年全年为负实际利率的可能性很大。

习近平昨日表示，改革政策要实，就是要加大力度推动重点领域改革落地，加快推进对经济增长有重大牵引作用的国有企业、财税体制、金融体制等改革。国务院总理李克强也称，要合理加大减税力度，创新货币政策工具，加快产业升级，通过PPP等方式扩大有效投资等。

“为什么稳增长政策频出，而实体经济依然疲弱？可能还是落实力度不够，对形势的严峻性认识不够。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇称，“未来在推出新政策同时，关键还是要加快既有项目既有政策的落实。”

他预计，四季度经济还是在6.9%左右，未来降息降准还是大概率事件。与此同时，财政政策要持续加码公共支出力度，加快盘活财政存量资金，进一步降税清费为企业减压，推动PPP模式引导民间投资，并继续发挥政策性银行的“第二财政”作用。（完）