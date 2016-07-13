中国6月进出口双降逊预期 全球经济低迷下半年外贸仍承压（更新版）

路透北京7月13日 - 中国6月进出口双双下滑逊于市场预期，上半年也以负值收尾，全球经济增长乏力为稳外贸添压力，而英国脱欧等黑天鹅事件加剧不确定性，下半年外贸形势难言乐观，可能延续上半年下滑的趋势。

中国海关总署周三公布，以美元计价6月出口同比下降4.8%，进口同比降8.4%，均逊于路透调查预估中值-4.1%和-5%。上半年出口和进口则分别下跌7.7%和10.2%。6月贸易顺差为481.08亿美元，高于路透预估中值466.4亿。

“6月进出口降幅双双扩大，数据比较差，应该说延续了疲软势头。”招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示，考虑到欧日经济依然低迷，英国脱欧也可能带来一系列问题的发酵，下半年中国外贸环境并不会好于上半年，预计下半年进出口继续维持跌多涨少的局面，对经济增长难以产生拉动作用。

他称，进口跌幅明显扩大，而5、6月份大宗商品价格并未大幅下跌，显示内需短暂企稳后再次出现恶化势头，与二季度后国内经济动能减弱相吻合，也预示下半年经济动能不会有太多期待。

中国贸易数据图表：tmsnrt.rs/29CTxEQ

受6月美元强势、人民币走弱影响，出口以人民币计的增速明显好于以美元计，6月出口同比增长1.3%，进口同比下降2.3%；当月贸易顺差3,112亿元人民币，同比扩大12.8%。上半年贸易顺差1.67万亿元人民币，同比扩大5.9%；上半年以人民币计价出口同比下降2.1%，进口同比下降4.7%。

海关新闻稿称，当前中国外贸发展中存在的困难依然较大，中国与东盟美国等主要贸易伙伴双边贸易均有所下降。数据显示，上半年中国对欧盟出口增长1.3%、对美国下降4.6%、对东盟下降2.9%，三者合计占出口总值的46.4%。

海关总署新闻发言人黄颂平指出，6月加工贸易进口、出口分别连续18个月和16个月下降，上半年加工贸易进出口下降9.8%，拖累中国外贸进出口整体下降约3个百分点。“企业成本居高不下，部分产业和订单向外转移。”

他在发布会上表示，今年1、2、3月，中国出口先导指数分别为31.7、31.3和31.6，呈现低位波动；到二季度，4、5、6月分别为33.8、33.1和32.7，先是环比上升，又连续两个月的回落，表明三季度出口再度面临较大的下行压力。未来国际国内经济形势依然严峻复杂，影响中国外贸发展的不确定因素仍然较多。

市场对中国贸易数据反应平淡。人民币兑美元即期周三较上日收盘价小跌，中间价则小升。交易员称，由于早盘离岸CNH快速走升致两地价差收窄，一度提振在岸反弹；午后离岸购汇旺盛致汇价回吐涨幅，亦带动在岸购汇热情，在岸人民币跟随离岸震荡走贬。今日海关公布的贸易数据对汇市影响有限。

**下半年外贸仍承压**

对于下半年中国外贸前景，分析人士多表示，由于全球经济未有明显改善，中国外贸也难以独善其身，仍会保持低迷态势。

华宝信托宏观分析师聂文表示，主要国家都出现进出口贸易下降，说明下降是受基本面影响，全球需求持续下降，经济内敛，对国际贸易有较大收缩作用，在此情况下，中国的人力、环保成本又都在上升，贸易改善难度很大。考虑到人民币贬值，下半年外贸将维持上半年趋势或略有好转。

“全球经济没有根本性的改变，外需没有改善，这是6月出口没有改善的重要原因。”交通银行金融研究中心资深研究员刘涛称，另一个因素是，去年月度基数相对于今年比较高，今年想超过去年比较困难。

他表示，尽管有外贸稳增长措施，但今年的措施没看出有明确的实质性内容，主要是便利出口通关的举措，以前也都在做，因此边际效益不明显。全球经济一年不如一年，对中国外贸根本拉动因素是外需，美欧都缓慢复苏，日本负增长，另外去年下半年的基数更高，下半年出口负增长可能更严重。

不过海关发言人黄颂平指出，今年虽然外贸形势依然严峻复杂，下行压力仍然较大，但促进外贸发展的积极因素也在不断释放，各项稳定外贸增长的措施正在逐步得到落实，同时外贸企业也在通过提高劳动生产率、降低原材料采购成本、积极培育新优势等方式应对外贸下滑压力。今年下半年，中国货物贸易进出口有望继续沿着回稳的趋势发展。

此外，6月以美元计顺差基本与前月相当，处于今年较高水准，华宝信托宏观分析师聂文认为，尽管贸易顺差较高，但人民币贬值压力仍偏大，中国居民、企业对外投资都有需求，国内货币投放较多，经济潜在下行压力大。

招行的刘东亮也指出，目前人民币中间价与美元指数保持较好的互动关系，这一关系尚看不到打破的局面，因此未来汇率走势更多受制于美元强弱的影响，中国主动贬值或升值的可能性都不大，考虑到美元处于强势周期，下半年人民币有逐步跌向6.80的风险。（完）