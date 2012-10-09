中国数据观测：三季度GDP增速料放缓至7.4%

* 公布内容/时间: 10月15日(周一)公布9月CPI和PPI

10月18日(周四)公布三季度GDP和9月工业、投资及消费

--调查结果: (%)

中值 区间 前值 去年同期 预测数

三季度国内生产总值(GDP)同比 7.4 7.1 ~ 7.7 7.6 9.1 26

居民消费价格指数(CPI)同比 1.9 1.7 ~ 2.3 2.0 6.1 26

环比 0.4 0.2 ~ 0.8 0.6 0.5 12

工业生产者出厂价格指数(PPI)同比 -3.6 -4.0 ~ -2.4 -3.5 6.5 26

工业增加值 9.0 8.6 ~ 10.0 8.9 13.8 26

固定资产投资(不含农户)(1-9月) 20.2 19.9 ~ 20.6 20.2 24.9 26

社会消费品零售总额 13.2 12.5 ~ 13.5 13.2 17.7 25

--数据要点:

路透综合26家机构预测中值结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低於政府年初设定的全年增长目标7.5%.中国上半年经济成长率为7.8%.

同时,受极端天气因素影响结束,蔬菜价格涨幅回落,以及翘尾因素大幅减弱等影响,9月CPI同比增幅料降至1.9%;而工业、投资和消费将大体持稳,经济进一步呈现企稳特征.

"从三季度国内经济表现来看,前期稳增长政策效果尚不明显,市场谨慎观望情绪浓厚,经济仍可能维持在低位徘徊,"交通银行金融研究中心首席经济学家连平称.该行预计三季度GDP增速为7.5%.

他并进一步解释称,出口困难,加上投资受市场信心影响而偏弱,资金面掣肘导致政策落实时滞较长,而消费则基本持稳.国内经济目前仅企稳,尚未出现明显回暖迹象,预计四季度成长率约为7.8%,全年估计也在7.8%.

而此前出炉的中国9月官方和汇丰制造业PMI虽然双双微升,但仍然都处在荣枯线下方.这意味着市场恢复缓慢,工业增速短期内料持续低位徘徊.

"下行力量超过季节性因素拖累工业增速回落,目前情况和二季度相比并未出现根本性改善,这种趋势可能继续延续,"兴业银行首席经济学家鲁政委称.他预计9月工业增速为8.7%,三季度GDP成长率为7.4%.

中国共产党第十八次全国代表大会将於11月8日在北京召开,对新一届领导层可能采取多种政策支撑经济的揣测也不绝于耳.但投资银行巴克莱认为,现在很难对经济和政治政策方向进行预测.短期来看,换届料只会对经济成长带来温和正面提振,且在明年3月初全国人大会议召开之前都不会特别明显.

"当前政策各方也在博弈,政策主基调预计仍是'稳中求进',预调微调的力度会有所加大,但不会过於激进,"连平指出.

通胀方面,从商务部和统计局发布的数据可以看出,9月前三周蔬菜价格持续回落,肉类价格虽有回升但涨幅较小,国内食品价格总体运行平稳.受访机构预估中值显示,CPI同比涨幅将回落到1.9%,环比可能上升0.4%.

汤森路透中国固定收益市场最新展望调查显示,受访金融机构对中国央行10月调降存款准备金率的预期仍存,但有所降温,降息预期亦再度淡化.

--市场影响:

如果实际经济情况差于预期,无疑将加剧金融市场悲观情绪.中国股市沪综指.SSEC如今不仅已将年初以来升幅回吐殆尽,还在9月底创下44个月收盘新低,并一度下穿2,000点.

反之,若数据优於预期,将助燃经济触底回升的预期,为金融市场注入正面激励因子.

--以下为各机构预测详情:

三季度 -----------------------9月------------------------

机构 GDP CPI PPI 工业 投资 消费

--------------------------------------------------------------------------------

澳新银行 7.4 1.8 -3.5 8.8 20.1 13.0

交通银行 7.5 1.8 -2.4 9.0 20.3 13.5

西班牙对外银行 7.4 1.8 -4.0 8.6 20.3 13.3

中银国际 7.4 2.2 -3.1 8.8 20.0 13.4

美银美林 7.4 1.9 -3.8 9.0 20.2 13.2

国开证券 7.5 2.0 -3.3 8.9 20.3 13.3

建设银行 7.7 1.8 -3.2 9.1 20.1 13.0

中金公司 7.4 1.8 -4.0 8.8 20.0 12.9

中信证券 7.5 2.0 -3.5 9.0 20.4 13.4

德意志银行 7.3 1.7 -3.3 9.2 19.9 12.7

光大证券 7.5 2.0 -3.7 9.0 20.3 13.5

华融证券 7.4 1.9 -3.6 8.8 20.3 13.1

兴业银行 7.4 1.9 -4.0 8.7 20.0 13.1

ING资本市场 7.1 2.0 -3.0 9.0 20.2 13.1

摩根大通 7.4 1.8 -3.3 9.0 20.0 12.5

高盛高华 7.4 1.7 -3.7 8.7 20.2 13.2

瑞穗证券 7.4 1.9 -3.4 8.8 20.2 13.1

华侨证券 7.6 1.8 -3.7 9.2 20.3 13.3

北京领先国际金融 7.4 2.0 -3.7 8.9 20.1 13.2

平安证券 7.3 1.9 -3.7 9.1 20.1 13.3

国海证券 7.4 2.0 -3.8 9.1 20.3 13.4

上海证券 7.7 2.3 -3.6 8.8 20.6 13.0

申银万国 7.6 1.9 -3.5 10.0 20.2 ~

法兴银行 7.4 1.9 -3.7 9.0 20.3 12.9

瑞银 7.3 1.8 -3.4 8.6 20.0 13.4

华宝信托 7.3 1.9 -3.2 9.0 20.2 13.4

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注: ~表示数据不可得.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 林高丽

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