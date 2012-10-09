中国数据观测：9月进出口增幅均较上月反弹

* 公布内容: 9月进出口贸易数据

* 公布时间: 10月13日(周六)

--调查结果:

指标 9月中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数

出口(%) 5.0 1.0至9.9 2.7 17.1 27

进口(%) 2.4 -3.3至6.8 -2.6 20.9 27

贸易顺差(亿美元) 207 138至280 266.7 45.1 27

--数据要点:

路透调查综合27位机构分析师的预测中值显示,中国9月进出口增幅料均较上月反弹,但仍延续个位数增长,实现全年进出口总额10%的增长预订目标料有难度.

分析师们认为,受美欧经济整体回暖,出口料有所回升,而国内投资企稳有望推动进口需求增速反弹,受此影响,全月贸易顺差将收窄至207亿美元左右.

中国8月份的贸易数据仍未摆脱低迷状态,8月出口增速较前月微弱上升,进口意外录得七个月来首度同比下滑,显示中国经济仍处於增速放缓中.

交通银行金融研究中心报告称,9月份中国官方PMI进口细分项由降转升,预示9月进口同比增速将触底回升,国内投资加码亦有望推动进口需求增速反弹,且受9月欧央行无限量购债计划和美联储QE3提振,商品价格普涨,9月CRB期货、现货指数均不同程度的上扬,从而助推9月进口金额同比反弹.

出口方面,交行报告并称,从主要贸易夥伴的领先指标看,欧元区9月制造业PMI连续三个月正增长,美国PMI亦基本持平,显示美国经济仍处於温和复苏通道,在9月外围需求整体短期回暖的大环境下,预期9月出口同比增长6%左右.

"我们认为,全年10%的出口增速很可能难以实现,不过稳外需《意见》的及时出台,将很大程度上利於市场信心的恢复."报告认为.

作出上述判断的理由在於,9月12日国务院出台八项稳外需的意见并未明确提及"提高出口退税的税率、降低人民币汇率"等涉及出口产品竞争力的核心财政、货币政策安排,且除了美国经济缓慢复苏外,欧盟及日本等主要发达经济体有效需求仍无实质性回暖.

平安证券的报告则指出,从中国9月PMI出口与进口指数来看,外贸数据可能略好於8月份,但全球贸易依然低迷,BDI指数继续下行至三年来的低点.CCBFI(中国沿海散货运价指数)、CCFI(中国出口集装箱运价指数)都呈下行态势.

中国官方9月制造业PMI小幅升至接近荣枯分水岭的49.8,为连续四个月回落後首次回升.这表明中央"稳增长"举措效应逐渐显现,经济正筑底趋稳,未来有望稳中略升.

以下为本次路透调查的结果:

机构 出口(%) 进口(%) 贸易顺差(十亿美元)

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澳新银行 5.7 2.4 20.40

交通银行 6.0 3.5 19.30

西班牙对外银行 5.0 3.5 17.64

交银国际 3.5 2.5 13.80

美银美林 1.0 1.5 26.20

国开证券 4.7 6.8 18.30

建设银行 3.2 0.0 20.00

中金公司 6.0 1.0 23.10

中信证券 6.2 2.6 21.10

德意志银行 6.0 3.1 20.00

光大证券 9.0 3.5 24.40

Forecast PTE 5.9 2.5 20.70

高盛 8.0 1.0 26.60

华融证券 3.1 1.3 23.50

华宝信托 5.0 0.0 23.00

兴业银行 4.5 -1.2 24.00

摩根大通 9.9 5.8 22.40

瑞穗证券 4.0 -3.0 26.00

OCBC 6.3 3.1 20.00

北京领先国际

金融资讯 4.9 1.4 20.67

平安证券 4.0 1.0 20.00

国海证券 3.2 1.6 17.50

上海证券 3.1 -0.1 20.00

申银万国证券 7.8 3.0 23.17

法兴银行 6.0 4.0 18.50

渣打银行 5.0 -3.3 28.00

瑞银集团 5.0 3.0 18.40(完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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