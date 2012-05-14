上周数据疲弱无关信誉或评级--惠誉

中国上周银行理财产品环比减673款 封闭式预期收益产品收益率续降
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透新加坡5月14日电---惠誉周一表示,虽然金融市场或在担忧上周的数据表明中国经济可能全面下滑,但从信誉或评级角度看,这些数据并不特别值得担心.
"就信誉意义而言,这些数据算不上什麽消息,"惠誉亚洲地区高级总监Andrew Colquhoun说.
他表示,其预计中国经济不会硬着陆,数据呈现出的疲弱只是人为政策引导的经济放缓的一部分.
上周公布的数据显示,中国经济广泛走软.4月工业生产增速大幅减缓,重要的经济增长动力--固定资产投资触及近十年低位.贷款增长亦不佳.(完)
--编译 王兴亚;审校 田建华
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