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路透中文国际短讯 | 2016年 1月 22日 星期五 15:07 BJT

中国国家副主席李源潮称中国无意让人民币贬值--彭博

中国国家副主席李源潮周四对彭博表示，中国政府无意让人民币贬值。李源潮在达沃斯世界经济论坛年会间隙接受彭博采访时表示，汇市波动是市场力量作用的结果，中国政府没有让人民币贬值的意图和政策。他将汇市波动归因于美联储去年12月升息。李源潮并称，中国股市“还不成熟”，政府将加强监管以避免过度波动。路透

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