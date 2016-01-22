中国国家副主席李源潮称中国无意让人民币贬值--彭博

中国国家副主席李源潮周四对彭博表示，中国政府无意让人民币贬值。李源潮在达沃斯世界经济论坛年会间隙接受彭博采访时表示，汇市波动是市场力量作用的结果，中国政府没有让人民币贬值的意图和政策。他将汇市波动归因于美联储去年12月升息。李源潮并称，中国股市“还不成熟”，政府将加强监管以避免过度波动。路透