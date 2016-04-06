地方债助3月债券托管环比大增 商业银行占比回升--中债登

路透上海4月6日 - 随着地方政府债发行的全面启动，中国中央国债登记结算有限责任公司3月债券托管大增1.16万亿元人民币，期末债券托管余额为36.58万亿元。其中商业银行当月增持逾7,000亿元，占总增量比例回升至六成左右。

中债单月托管增量此前连续三个月下降，上月因春节假期，当月新增托管量仅为510亿元。

数据显示，主要机构中，银行、基金、保险、境外机构3月债券托管量均录得增长。全国性商业银行债券托管量3月大增5,389.49亿元，城市商业银行债券托管量增加1,347.44亿元，均占各自首季累计增量比例超过八成。

此外，基金类机构(含商业银行理财产品)托管量继续上升，3月增加2,568.86亿元。保险机构债券托管量3月亦转为增加16.73亿元，此前为连续三个月减少。

据路透统计，今年以来，包括公开和定向发行的地方政府债为9,871.2324亿元，其中3月发行规模为7,886.72亿元，占总量比约八成。中债数据显示，3月地方债净增量为7,320.38亿元。

3月中，其他净增量较大的债券品种还包括政策性金融债、商业银行债券和企业债，规模分别是2,630.10亿元、804.20亿和676.08亿元。

以下为2016年3月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2016年3月末 当月增减 当年累计增减

商业银行 230,316.85 7,094.17 9,123.00

全国性商业银行 180,016.73 5,389.49 6,209.05

城市商业银行 30,426.87 1,347.44 1,552.84

农村商业银行 15,739.64 158.73 1,123.87

基金类 53,836.24 2,568.86 5,770.40

其中：商业银行理财产品 5,888.78 890.99 1,130.20

保险机构 20,564.83 16.73 -1,961.76

境外机构 5,707.46 294.76 -318.39

中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完)