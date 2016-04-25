中国企业境外发债转趋活跃 违约事件打击境内发债意慾--星展

路透香港4月25日 - 星展银行周一称，最近中国企业境外发债转趋活跃，因国内违约频繁打击境内发债意慾，而国企改革和走出去的融资需求亦有所增加。

星展银行香港分行企业及机构银行董事总经理郑思祯称，最近国内债券市场违约事件频频发生，投资者担心债券质素下降，故有不少发行人暂缓发债计划，并转而寻求境外发行的可能性。

“此前国内企业对境外美元债比较谨慎，多数选择发行境内债券，但最近境内企业已开始留意境外发债机会，我们亦接获不少生意，相信未来一段时间市场发行美元债甚至欧元债的数目将会增加。”她说。

但她指出，海外投资者仍然担心人民币贬值的风险，企业发行点心债的意慾不大。

星展香港最近有份参与中国石化(0386.HK)(600028.SS)、中国飞机租赁(1848.HK)的美元债发行，下周还有一支国内地方国企首次境外美元债的发行。

郑思祯说，预期中国企业境外融资需求将会增加，因国企改革和走出去的步伐加快，星展香港手上已有一批筹备中的融资专案，包括债券发行、IPO（首次公开发售）、过桥贷款、收购融资和项目融资。

她并指出，国企改革方式愈来愈多样化和创新，例如华润医疗集团向凤凰医疗(1515.HK)注入医疗机构换取后者的单一最大但非控制性权益，反映改革朝向市场化和专业化，是“非一般的借壳”，此类合作使双方得益，因凤凰医疗原有管理权和团队不变，但业务规模扩大，且华润成为主要股东后的企业融资成本大大降低。

据路透不完全统计，截至上周五，4月以来已有逾百家发行人取消或推迟发行超短融、短融、中票及企业债等，累计规模995.4亿元人民币。（完）