华通路桥短融兑付存不确定性 若无法兑付将成本金违约首单

万达集团与WMM达成战略合作 世界马拉松大满贯赛事将落户中国
路透北京4月27日 - 中国大型民企--万达集团周三与雅培世界马拉松大满贯联盟（WMM）在北京签订战略合作协议。未来10年，万达将在亚太地区举办三个世界马拉松大满贯赛事，其中一站赛事将落户中国。万达此次获得了在中国举办该项赛事的独家权益，万达体育将与WMM共同在中国选择某个一线城市举办该项赛事。
路透上海7月16日 - 中国民营建筑工程企业--华通路桥集团周三公告称，因公司董事长正协助相关部门调查，将于下周三(23日)到期的短期融资券--13华通路桥CP001本息兑付面临不确定性。若该短融届时无法兑付，将成中国首单本金违约的债券。
该公司今日在上海清算所发布特别风险提示公告称，因公司董事长正在协助有关部门调查，去年发行的4亿元人民币一年期短期融资券，到期兑付将存在不确定性。
另据联合资信评估公司公告，将华通路桥公司主体评级由AA-、展望稳定调降到BB+、展望为负面，债项评级则从A-1下调到B。
截止2013年末，华通路桥集团司总资产规模为111亿元。13华通路桥CP001于2013年7月22日发行，主承销商为广发银行及国泰君安，该短融发行票面利率为7.3%，到期日为2014年7月23日。
此前陷入经营危机的11超日债，于3月份已发生债市首单利息支付违约，该债将于2017年到期，目前超日公司正进行破产重整。(完)
(发稿 徐永；审校 张喜良)
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