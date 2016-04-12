中国信用债风险事件频发热度降温 本月短融中票等取消发行近290亿

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月12日 - 随着信用风险事件的频频发生，中国信用债一级市场上，投资人的认购热情也在降温。据路透不完全统计，4月来至今日，银行间债市取消或推迟发行的短融、中票等已有29只，原因多为“市场波动较大”、“认购不足”，涉及规模288.3亿元人民币。
招商证券报告显示，2016年3月取消和推迟发行的债券数量为64只，是2014年以来取消和推迟发行债券数量最高的一个月，信用评级为AA的发债主体居大部分。
招商证券固定收益研究主管孙彬彬认为，4月信用债的发行环境可能比3月更差一些。资金面方面，随着MLF到期和缴税等因素发酵，市场对流动性的担忧加重；而4月出炉的经济数据可能转好，如PPI环比转正，基本面对债券偏空的约束也在增加。
中国铁路物资公司周一宣布，因论证改革脱困措施及债务偿付等重大事项，其168亿元全部未到期债券宣布暂停交易。作为第四家曝出债券兑付风险的央企，令市场上本已动摇的“央企信仰”再遭冲击。
以下为4月以来取消或推迟发行信用债(据上海清算所、中国货币网):
发行人名称 类别 计划发行规模
(亿元)
广东广物控股集团 超短融 5
华纺股份 短融 1.5
上海振华重工集团股份有限公司 短融 20
山东重工集团 中票 10
西南水泥 短融 15
南京中电熊猫信息产业集团 中票 10
浙江荣盛控股集团 超短融 3
广东粤合资产经营有限公司 中票 3
华能国际电力股份有限公司 超短融 30
营口港务集团 短融 12
红豆集团 中票 6
金川集团 超短融 30
阳泉煤业(集团) 中票 15
山东招金集团 中票 15
北方水泥 超短融 5
唐山曹妃甸发展投资集团 中票 15
四川长虹电器股份有限公司 短融 10
新疆昌源水务集团 短融 4
安徽方兴科技股份有限公司 中票 2
海天建设集团 超短融 3
江西省建工集团 短融 2.8
中国航空技术深圳有限公司 中票 7
安徽省粮油食品进出口（集团） 中票 5
中国东方航空股份有限公司 超短融 30
2016年盘锦水务有限公司 专项债 11
西王集团 短融 5
福建六建集团 短融 3
福建省电子信息(集团) 超短融 3
华邦生命健康股份有限公司 中票 7
总计 288.3
经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，信用债市场违约案例也在增多。据路透整理，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色、南京雨润、东北特钢集团、中煤集团山西华昱能源等多个违约案例出现。(完)
(整理 吕雯瑾; 审校 李宏薇/林高丽)
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