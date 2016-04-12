中国信用债风险事件频发热度降温 本月短融中票等取消发行近290亿

路透上海4月12日 - 随着信用风险事件的频频发生，中国信用债一级市场上，投资人的认购热情也在降温。据路透不完全统计，4月来至今日，银行间债市取消或推迟发行的短融、中票等已有29只，原因多为“市场波动较大”、“认购不足”，涉及规模288.3亿元人民币。

招商证券报告显示，2016年3月取消和推迟发行的债券数量为64只，是2014年以来取消和推迟发行债券数量最高的一个月，信用评级为AA的发债主体居大部分。

招商证券固定收益研究主管孙彬彬认为，4月信用债的发行环境可能比3月更差一些。资金面方面，随着MLF到期和缴税等因素发酵，市场对流动性的担忧加重；而4月出炉的经济数据可能转好，如PPI环比转正，基本面对债券偏空的约束也在增加。

中国铁路物资公司周一宣布，因论证改革脱困措施及债务偿付等重大事项，其168亿元全部未到期债券宣布暂停交易。作为第四家曝出债券兑付风险的央企，令市场上本已动摇的“央企信仰”再遭冲击。

以下为4月以来取消或推迟发行信用债(据上海清算所、中国货币网):

发行人名称 类别 计划发行规模

(亿元)

广东广物控股集团 超短融 5

华纺股份 短融 1.5

上海振华重工集团股份有限公司 短融 20

山东重工集团 中票 10

西南水泥 短融 15

南京中电熊猫信息产业集团 中票 10

浙江荣盛控股集团 超短融 3

广东粤合资产经营有限公司 中票 3

华能国际电力股份有限公司 超短融 30

营口港务集团 短融 12

红豆集团 中票 6

金川集团 超短融 30

阳泉煤业(集团) 中票 15

山东招金集团 中票 15

北方水泥 超短融 5

唐山曹妃甸发展投资集团 中票 15

四川长虹电器股份有限公司 短融 10

新疆昌源水务集团 短融 4

安徽方兴科技股份有限公司 中票 2

海天建设集团 超短融 3

江西省建工集团 短融 2.8

中国航空技术深圳有限公司 中票 7

安徽省粮油食品进出口（集团） 中票 5

中国东方航空股份有限公司 超短融 30

2016年盘锦水务有限公司 专项债 11

西王集团 短融 5

福建六建集团 短融 3

福建省电子信息(集团) 超短融 3

华邦生命健康股份有限公司 中票 7

总计 288.3

经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，信用债市场违约案例也在增多。据路透整理，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色、南京雨润、东北特钢集团、中煤集团山西华昱能源等多个违约案例出现。(完)