富国富时ETF昨在伦敦挂牌 为境外首只中国债券类ETF

路透上海6月22日 - 中国富国基金管理公司香港子公司发行的富国富时中国在岸国债及政策性银行债1-10年指数ETF（可上市交易基金）周二在伦敦证交所挂牌上市，这是境外首只中国债券类ETF。

据富国基金官方微信，该基金由富国香港在海外发行，通过人民币合格境外机构投资者（RQFII）方式投资境内国债及三大政策性银行金融债，由客户承担的最高总费用为0.55%，投资收入来自票面利息和资本利得。

该基金计划在欧洲三大主要交易所上市，包括卢森堡、伦敦和意大利，以保证海外投资者的流动性。

德意志银行中国公司为该基金本地托管行，布朗兄弟哈里曼银行将为其提供全球托管、基金会计、过户代理及股权货币对冲服务等。

富国香港国际业务负责人周旭升表示，“我们相信，富国富时ETF为投资者提供了在中国这一具备丰富流动性的大规模市场上扩充资产的新机遇。人民币固定收益资产将逐渐成为国际投资者必不可少的资产类别。”

近年来人民币国际化进程加快，将带动国内债券市场的对外开放。而中短期收益率大体在2.5-3%左右的中国国债和金融债，对仍执行量化宽松的欧元区的投资者，仍有相当大吸引力。（完）