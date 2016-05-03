中国信用债需求遇冷 4月短融、中票等取消发行1543.3亿元

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海5月3日 - 受频繁违约事件影响，中国信用债发行遇冷。据路透不完全统计，4月份共有超过150家发行人，累计1,543.3亿元人民币的短融、短融、中票及企业债等取消发行。
以下为截至今日公告4月取消或推迟发行信用债明细(数据来源：上海清算所、中国货币网和中国债券信息网):
发行人名称 类别 计划发行规模(亿元)
大连机床集团 中票 5
包头钢铁(集团)有限责任公司 超短融 7
百联集团有限公司 中票 10
沈阳市政集团有限公司 短融 2.3
广铝集团有限公司 超短融 3
江苏海州发展集团 企业债 10.6
本钢集团 企业债 5
北京二商集团有限责任公司 超短融 4
中国林业集团公司 超短融 10
浙江日月首饰集团有限公司 超短融 5
上饶投资控股集团有限公司 中票 32
物产中拓股份有限公司 短融 2
岚桥集团有限公司 中票 5
厦门海沧投资集团有限公司 中票 10
苏州汾湖投资集团有限公司 短融 5
南昌市政公用投资控股有限责任公 短融 10
司
海宁中国皮革城股份有限公司 超短融 4
新疆特变电工集团有限公司 中票 5
江苏瀚瑞投资控股有限公司 企业债 8
金沙县建设投资集团有限公司 企业债 8
黔东南州凯宏资产运营有限责任公 企业债 14
司养老产业专项债券
重庆对外经贸(集团)有限公司 超短融 2
南山集团有限公司 中票 10
沈阳化工股份有限公司 短融 2
安徽出版集团有限责任公司 短融 12
杭州市金融投资集团有限公司 超短融 7
美的集团股份有限公司 超短融 50
山推工程机械股份有限公司 中票 8
营口港务集团有限公司 中票 10
泉州市国有资产投资经营公司 短融 2
重庆两江新区开发投资集团有限公 短融 15
司
扬中市城市建设投资发展总公司 企业债 10
富通集团有限公司 中票 3
苏州乐园发展有限公司 短融 3
锦州华信资产经营（集团）有限公 超短融 10
司
北京京能清洁能源电力股份有限公 超短融 10
司
佛山市公用事业控股有限公司 超短融 3
阿特斯(中国)投资有限公司 短融 4
安徽省粮油食品进出口（集团）公 中票 5
司
江苏省苏豪控股集团有限公司 短融 10
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任 超短融 10
公司
新湖中宝股份有限公司 中票 10
广发银行 金融债 150
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 短融 2.5
黄河万家寨水利枢纽有限公司 中票 3
厦门海沧投资集团有限公司 超短融 10
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有 中票 20
限公司
华仪集团有限公司 短融 1.5
宁波开发投资集团有限公司 中票 4
山东省鲁信投资控股集团 超短融 6
四川省水电投资经营集团 超短融 10
中国五矿集团公司 超短融 30
国泰租赁有限公司 中票 3
广州发展集团股份有限公司 超短融 30
常熟市城市经营投资有限公司 超短融 5
重庆对外经贸(集团)有限公司 中票 6.5
镇江国有投资控股集团有限公司 超短融 5
桐昆集团股份有限公司 超短融 3
深圳华强集团有限公司 中票 16
芜湖新兴铸管有限责任公司 中票 8
山东省国有资产投资控股有限公司 中票 4
云南省能源投资集团有限公司 超短融 10
淮北矿业股份有限公司 超短融 15
大唐国际发电股份有限公司 超短融 30
中盐安徽红四方股份有限公司 中票 5
山东招金集团有限公司 中票 15
广东省广物控股集团有限公司 中票 8
金华盛纸业（苏州工业园区）有限 短融 3
公司
福建省电子信息（集团）有限责任 中票 3
公司
广西壮族自治区国有高峰林场 中票 3
飞乐音响股份有限公司 中票 6
青海省国有资产投资管理有限公司 中票 15
新疆天山水泥股份有限公司 超短融 5
北京海吉星医疗科技有限公司 短融 2
西安高新控股有限公司 中票 15
中利科技集团股份有限公司 超短融 3
中国南玻集团股份有限公司 超短融 6
武汉车都建设投资有限公司 中票 10
海亮集团有限公司 超短融 10
杭州正才控股集团有限公司 短融 10
广东温氏食品集团股份有限公司 短融 3
湛江港集团 中票 4
中源协和细胞基因工程股份 短融 1.7
金诚信矿业管理股份有限公司 中票 3
奇瑞汽车股份有限公司 短融 20
广东广晟资产经营有限公司 中票 15
大连万达商业地产股份有限公司 中票 60
上海仪电集团 超短融 10
北京粮食集团 短融 4
江苏吴中集团 短融 5
河北新合作控股集团 短融 5
中国复合材料集团 超短融 2
珠海华发综合发展有限公司 超短融 20
中国建筑第五工程局 短融 8.5
南玻集团 超短融 6
中国联合水泥集团 超短融 15
江苏华靖资产经营有限公司 中票 8
新疆银隆农业国际合作股份有限公 短融 1.8
司
海宁中国皮革城股份有限公司 短融 3
龙岩工贸发展集团 短融 2
中国铝业公司 超短融 30
新兴发展集团 短融 5
中国航空技术深圳有限公司 超短融 5
国电大渡河流域水电开发有限公司 超短融 10
国电华北电力有限公司 短融 6
三花控股集团 超短融 4
万华化学集团 超短融 6
赣州稀土集团 中票 5
福建船舶工业集团 中票 3
电信科学技术研究院 中票 10
湖北联合发展投资集团 中票 10
唐山曹妃甸实业港务有限公司 短融 3
中国中铁股份有限公司（第三期） 超短融 10
龙光基业集团 短融 2
辽宁大连海洋渔业集团 超短融 2
中国中铁股份有限公司（第二期） 超短融 10
曹妃甸港集团 中票 2
中国中铁股份有限公司（第一期） 超短融 10
山西晋城无烟煤矿业集团 超短融 20
泰州姜堰城市建设投资发展有限公 企业债 12.6
司
重庆新梁投资开发集团 企业债 9
辽宁药都发展有限公司 企业债 8
兴化市经济发展有限公司 企业债 8
盘县城市棚户区改造项目（翰林片 项目收益债 15
区）
广东广物控股集团 超短融 5
华纺股份 短融 1.5
上海振华重工集团股份有限公司 短融 20
山东重工集团 中票 10
西南水泥 短融 15
南京中电熊猫信息产业集团 中票 10
浙江荣盛控股集团 超短融 3
广东粤合资产经营有限公司 中票 3
华能国际电力股份有限公司 超短融 30
营口港务集团 短融 12
红豆集团 中票 6
金川集团 超短融 30
阳泉煤业(集团) 中票 15
山东招金集团 中票 15
北方水泥 超短融 5
唐山曹妃甸发展投资集团 中票 15
四川长虹电器股份有限公司 短融 10
新疆昌源水务集团 短融 4
安徽方兴科技股份有限公司 中票 2
海天建设集团 超短融 3
江西省建工集团 短融 2.8
中国航空技术深圳有限公司 中票 7
安徽省粮油食品进出口（集团） 中票 5
中国东方航空股份有限公司 超短融 30
盘锦水务有限公司 企业债 11
西王集团 短融 5
福建六建集团 短融 3
福建省电子信息(集团) 超短融 3
华邦生命健康股份有限公司 中票 7
总计 1,543.30
经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，信用债市场违约案例也在增多。据路透整理，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色、南京雨润、东北特钢集团、中煤集团山西华昱能源等多个违约案例出现。(完)
(整理 李宏薇; 审校 边竞/吴芳)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。