中国信用债需求遇冷 4月短融、中票等取消发行1543.3亿元

路透上海5月3日 - 受频繁违约事件影响，中国信用债发行遇冷。据路透不完全统计，4月份共有超过150家发行人，累计1,543.3亿元人民币的短融、短融、中票及企业债等取消发行。

以下为截至今日公告4月取消或推迟发行信用债明细(数据来源：上海清算所、中国货币网和中国债券信息网):

发行人名称 类别 计划发行规模(亿元)

大连机床集团 中票 5

包头钢铁(集团)有限责任公司 超短融 7

百联集团有限公司 中票 10

沈阳市政集团有限公司 短融 2.3

广铝集团有限公司 超短融 3

江苏海州发展集团 企业债 10.6

本钢集团 企业债 5

北京二商集团有限责任公司 超短融 4

中国林业集团公司 超短融 10

浙江日月首饰集团有限公司 超短融 5

上饶投资控股集团有限公司 中票 32

物产中拓股份有限公司 短融 2

岚桥集团有限公司 中票 5

厦门海沧投资集团有限公司 中票 10

苏州汾湖投资集团有限公司 短融 5

南昌市政公用投资控股有限责任公 短融 10

司

海宁中国皮革城股份有限公司 超短融 4

新疆特变电工集团有限公司 中票 5

江苏瀚瑞投资控股有限公司 企业债 8

金沙县建设投资集团有限公司 企业债 8

黔东南州凯宏资产运营有限责任公 企业债 14

司养老产业专项债券

重庆对外经贸(集团)有限公司 超短融 2

南山集团有限公司 中票 10

沈阳化工股份有限公司 短融 2

安徽出版集团有限责任公司 短融 12

杭州市金融投资集团有限公司 超短融 7

美的集团股份有限公司 超短融 50

山推工程机械股份有限公司 中票 8

营口港务集团有限公司 中票 10

泉州市国有资产投资经营公司 短融 2

重庆两江新区开发投资集团有限公 短融 15

司

扬中市城市建设投资发展总公司 企业债 10

富通集团有限公司 中票 3

苏州乐园发展有限公司 短融 3

锦州华信资产经营（集团）有限公 超短融 10

司

北京京能清洁能源电力股份有限公 超短融 10

司

佛山市公用事业控股有限公司 超短融 3

阿特斯(中国)投资有限公司 短融 4

安徽省粮油食品进出口（集团）公 中票 5

司

江苏省苏豪控股集团有限公司 短融 10

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任 超短融 10

公司

新湖中宝股份有限公司 中票 10

广发银行 金融债 150

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 短融 2.5

黄河万家寨水利枢纽有限公司 中票 3

厦门海沧投资集团有限公司 超短融 10

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有 中票 20

限公司

华仪集团有限公司 短融 1.5

宁波开发投资集团有限公司 中票 4

山东省鲁信投资控股集团 超短融 6

四川省水电投资经营集团 超短融 10

中国五矿集团公司 超短融 30

国泰租赁有限公司 中票 3

广州发展集团股份有限公司 超短融 30

常熟市城市经营投资有限公司 超短融 5

重庆对外经贸(集团)有限公司 中票 6.5

镇江国有投资控股集团有限公司 超短融 5

桐昆集团股份有限公司 超短融 3

深圳华强集团有限公司 中票 16

芜湖新兴铸管有限责任公司 中票 8

山东省国有资产投资控股有限公司 中票 4

云南省能源投资集团有限公司 超短融 10

淮北矿业股份有限公司 超短融 15

大唐国际发电股份有限公司 超短融 30

中盐安徽红四方股份有限公司 中票 5

山东招金集团有限公司 中票 15

广东省广物控股集团有限公司 中票 8

金华盛纸业（苏州工业园区）有限 短融 3

公司

福建省电子信息（集团）有限责任 中票 3

公司

广西壮族自治区国有高峰林场 中票 3

飞乐音响股份有限公司 中票 6

青海省国有资产投资管理有限公司 中票 15

新疆天山水泥股份有限公司 超短融 5

北京海吉星医疗科技有限公司 短融 2

西安高新控股有限公司 中票 15

中利科技集团股份有限公司 超短融 3

中国南玻集团股份有限公司 超短融 6

武汉车都建设投资有限公司 中票 10

海亮集团有限公司 超短融 10

杭州正才控股集团有限公司 短融 10

广东温氏食品集团股份有限公司 短融 3

湛江港集团 中票 4

中源协和细胞基因工程股份 短融 1.7

金诚信矿业管理股份有限公司 中票 3

奇瑞汽车股份有限公司 短融 20

广东广晟资产经营有限公司 中票 15

大连万达商业地产股份有限公司 中票 60

上海仪电集团 超短融 10

北京粮食集团 短融 4

江苏吴中集团 短融 5

河北新合作控股集团 短融 5

中国复合材料集团 超短融 2

珠海华发综合发展有限公司 超短融 20

中国建筑第五工程局 短融 8.5

南玻集团 超短融 6

中国联合水泥集团 超短融 15

江苏华靖资产经营有限公司 中票 8

新疆银隆农业国际合作股份有限公 短融 1.8

司

海宁中国皮革城股份有限公司 短融 3

龙岩工贸发展集团 短融 2

中国铝业公司 超短融 30

新兴发展集团 短融 5

中国航空技术深圳有限公司 超短融 5

国电大渡河流域水电开发有限公司 超短融 10

国电华北电力有限公司 短融 6

三花控股集团 超短融 4

万华化学集团 超短融 6

赣州稀土集团 中票 5

福建船舶工业集团 中票 3

电信科学技术研究院 中票 10

湖北联合发展投资集团 中票 10

唐山曹妃甸实业港务有限公司 短融 3

中国中铁股份有限公司（第三期） 超短融 10

龙光基业集团 短融 2

辽宁大连海洋渔业集团 超短融 2

中国中铁股份有限公司（第二期） 超短融 10

曹妃甸港集团 中票 2

中国中铁股份有限公司（第一期） 超短融 10

山西晋城无烟煤矿业集团 超短融 20

泰州姜堰城市建设投资发展有限公 企业债 12.6

司

重庆新梁投资开发集团 企业债 9

辽宁药都发展有限公司 企业债 8

兴化市经济发展有限公司 企业债 8

盘县城市棚户区改造项目（翰林片 项目收益债 15

区）

广东广物控股集团 超短融 5

华纺股份 短融 1.5

上海振华重工集团股份有限公司 短融 20

山东重工集团 中票 10

西南水泥 短融 15

南京中电熊猫信息产业集团 中票 10

浙江荣盛控股集团 超短融 3

广东粤合资产经营有限公司 中票 3

华能国际电力股份有限公司 超短融 30

营口港务集团 短融 12

红豆集团 中票 6

金川集团 超短融 30

阳泉煤业(集团) 中票 15

山东招金集团 中票 15

北方水泥 超短融 5

唐山曹妃甸发展投资集团 中票 15

四川长虹电器股份有限公司 短融 10

新疆昌源水务集团 短融 4

安徽方兴科技股份有限公司 中票 2

海天建设集团 超短融 3

江西省建工集团 短融 2.8

中国航空技术深圳有限公司 中票 7

安徽省粮油食品进出口（集团） 中票 5

中国东方航空股份有限公司 超短融 30

盘锦水务有限公司 企业债 11

西王集团 短融 5

福建六建集团 短融 3

福建省电子信息(集团) 超短融 3

华邦生命健康股份有限公司 中票 7

总计 1,543.30

经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，信用债市场违约案例也在增多。据路透整理，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色、南京雨润、东北特钢集团、中煤集团山西华昱能源等多个违约案例出现。(完)