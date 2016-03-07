财经洞察：中国债务杠杆转移的国家策略

2010年12月30日在北京拍摄的人民币纸币和硬币。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透上海3月7日（作者 徐永） - 中国金融市场讨论多年的去杠杆路径，近期得到了财政部和央行等重要部门的先后证实，显示发达经济体金融危机期间成功采用的债务杠杆主体调整策略，在中国国家战略层面也得到了坐实。

这种债务去杠杆的策略，简单而言是政府加杠杆，企业居民去杠杆，基于中国特有的国情，还变成了政府、居民加杠杆，非金融企业去杠杆，后者每年的平均利息支付已经超过了每年新增债务的半数以上，继续债务杠杆上升空间日趋狭窄。

中国政府提高赤字率、中国居民住房贷款增加及首付比例下降、以及企业违约及融资利率下降等方式，都是新时期各自债务承受能力变化的具体表现。

而当前呈现的债务主体间转移的国家策略，在未来阶段性降低债务系统性风险的同时，仍将面临着整体债务杠杆难降及如何去杠杆的难题，并令诸如时间换空间即经济持续增长的重要性凸显。

继中国央行行长周小川在G20会议期间，表示中国宏观层面控制杠杆率，关键是如何应对企业杠杆率过高，个人消费贷款杠杆率不太高，还有发展机会之后；中国财政部部长楼继伟周一在两会期间也表示，全社会在降杠杆的时候，政府要适度加杠杆，支持全社会降杠杆。

中国2016年政府工作报告提出2016年的预算赤字率是3%，高于去年2.3%的预算赤字率和2.4%的实际赤字率，触及此前默认的赤字率红线的同时，还打开了十三五期间赤字率进一步提高的想象空间。

**债务杠杆水平**

中国债务杠杆率的测算因口径不同，呈现不同的差异，路透采用BIS(国际清算银行)、中国央行等公布的相关数据，综合中国政府、居民以及非金融企业在贷款、债券方面的债务数据，并与GDP数据比较得到的数据显示，截止2015年年末，三者合计的债务杠杆率为202%。

居民、政府以及企业2015年末杠杆率分别为40%、123%和39%，当然这其中没有考虑金融企业和政策性银行的债务杠杆，考虑前者的话，整体的国家杠杆率会再提高30%左右，而若将政策性银行等政府支持机构的发债余额也计入大类的公共类债务类别的话，公共债务的杠杆率会提高至58%附近。

欲浏览中国杠杆率走势，请点选：tmsnrt.rs/21UXn1w

可以看到，从2007年至2015年，中国三大主体的债务杠杆从125%持续上升到了超过200%，企业的杠杆率显着超过了政府和居民。

对比来看，美国公共债务和企业债务之间的差别并不大，仅以债券形式统计的杠杆率来看，美国国债和公司债券占GDP的比例截止2015年三季度分别为32%和21%。

而2008年危机以来，美国政府呈现了明显的加杠杆特征，美国国债余额从2009年末的72,606亿美元，直接上涨到了2015年三季度的128,414亿美元，涨幅接近80%；同期公司债券的余额仅从59,345亿美元，上升到了82,477亿美元，涨幅不到40%。

目前并没有国家债务占GDP安全比例的绝对标准，仅算美国债券市场的余额，截止2015年三季度，也高达GDP的240%，这还不包括信贷市场的债务，其整体的债务杠杆率高于中国。

而且债务余额存量和GDP流量口径的比较也一直备受争议，不过从绝对比例及控制债务风险的角度来看，基于中国企业债务超过GDP 100%的比例，以及相对较低的居民和政府杠杆率，显然未来举债的空间落在了政府和居民身上，这种角度而言，不难理解中国央行和财政部近期的相关表态。

**杠杆转移**

事实上，从2013年中中国银行间流动性危机，以及背后呈现的债务杠杆风险开始，金融市场讨论中国去杠杆的路径已颇有时日，不过基于地方政府债务规模审计，以及政府举债程序尚未明确等原因，相关杠杆转移的策略并未得到官方表态。

而预算法施行，以及地方政府举债及债务置换程序明确后，政府债务市场得到规范，则令中国债务杠杆转移的国家策略施行扫除了技术障碍。

可以预期，后期政府支出，或者居民住房市场仍可能会持续增长，政府、居民的杠杆率也有进一步提升的空间。

不过，由于赤字率已经触及3%红线，未来进一步的上升，可能需要官方在赤字率方面的更多表态，或者在一些替代方式上，比如专项金融债的发行上，有更大的力度。

至于居民贷款的增长，由于去年下半年以来，一线城市的房价增长迅速，其杠杆率增加的空间，可能会受制房地产调控及限购等相关政策的影响。

企业杠杆率而言，从银行贷款和债券的统计数据来看，非金融企业的债务2015年增加了9.2万亿，但以5.27%的一半贷款加权利率来看，一年的利息支付就接近4万亿，这还不包括信托、非标等其他高息融资方式。

企业继续举借债务能力的下降，以及利息支付压力，可能会使得借新还旧等资金空转行为增加，增加银行业经营风险，同时企业再投资意愿下降，也会使得经营活动景气度下降，影响经济复苏进程。

当然，政府和居民的加杠杆，会对企业投资缺口形成补充，不过是否会造成政府活动挤压企业生存空间，则可能是需要备受关注的问题。（完）