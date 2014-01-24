中国债券牛市征途节后再战

《路透晚报》--4月26日
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作者 徐永
路透上海1月24日 -中国债券市场本周在央行常备借贷便利(SLF)流动性工具及巨量逆回购的助力下，节前资金面表现平稳，债券市场收益率久违地大幅下行，现券市场牛市筑底的情绪亦一度高涨，然节前波段大礼包后，其可持续性仍有诸多博弈，牛市征途仍需节后再战。
利空因素来自于利率市场化进程可能超预期。据市场人士信息反馈，央行节前召集部分银行召开利率市场化务虚会，讨论内容涉及SHIBOR定价机制，存款利率上限放开方案，以及贷款基础利率完善等诸多方面。
虽然存款保险制度尚未正式启动，同业存单亦未面向企业和个人发行，但央行此举无疑希望银行更早在系统及机制上，准备迎接利率市场的挑战。2014年存款利率市场化上限放开的进程，可能比市场预期要早。
值得注意的是，节前多地的五大行已经加入了存款利率1.1倍的阵营。自2012年存款利率上限调整为基准利率1.1倍以来，“一浮到顶”的多为中小银行机构。
此次五大行加入利率战，固然有节前存款大量流失的影响，但利率市场化进程加快的倒逼可能更值得关注，而这对银行司库及资金价格的影响同样深远。
据了解，之前大型银行FTP（资金转移定价）的调整频率以半年或季度间隔的居多，但自去年以来，以月或者更短为时间间隔已不在少数，这对资产端的影响将越来越直接。
以债券市场为例，由于债券配置需求直接受FTP影响，而1月份央行货币政策扶助，资金面平稳；路透统计1月利率债到期量也超过1,700亿人民币规模，表现在银行的资金价格上，亦呈现波动幅度不大的局面，这也部分解释了1月份债券收益率陡峭化的过程。
但不确定性在于，路透统计2，3月份利率债到期量分别只有787亿和1,230亿，低于1月份，在到期续做资金量走低，而新增配置额度不确定及收益率要求可能提高的情况下，债券收益率节后继续走低的空间可能受限。
当然也有利好，首先表现在央行货币政策调控的细化及改善。
央行本周推出针对四类中小金融机构的SLF操作机制，虽然是因春节因素启动，但料并非短期机制。2013年年中和年尾的流动性困局，虽然有大型银行分支行同业业务的扰动，数量众多的中小金融机构也在放大市场紧张情绪。
而央行分支行层面创新推出SLF，在执行紧平衡货币政策的同时，亦能避免过度波动，调控水平明显提高，这有利于平缓今年的资金面，并对流动性预期利好。
而若资金面波动率降低，即使资金利率中枢提高或者超储处于较紧状态，出现类似去年的踩踏行情的机率也会降低。
这种预期是否能得到印证，可能节后就会见分晓。因为1月前20天的信贷数据仍然高于去年同期，央行春节前动用SLF工具和逆回购重启加大投放的做法，大概率是短期行为。
而若节后流动性政策再度收紧，债券市场是重新承压，还是能平稳过渡，也将验证SLF新型工具的有效性。
其次，节后利率债的利好，除了资金面波动率的可能降低，还有基本面悲观预期的进一步加强。无论是PMI指数还是CPI,还是投资、发电量等方面的高频数据信息，上半年的基本面可能都不乐观。
“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”显示，1月初值数据降至49.6，为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。上月终值为50.5。
另外，则是技术方面的参考。从国债期货而言，1403合约从去年11月底以来，在91.2元附近已经有三次筑底过程，对应现券收益率在4.6-4.7%之间，被普遍认为是七年国债近期的收益率上限。
由于七年和10年国债的走势比较一致，因此10年国债前期收益率亦可能是阶段性顶部。
但不确定性在于，如果按照新型SLF工具利率走廊的预期，即公开市场逆回购利率是下限，而SLF对中小机构操作的利率为上限的判断来看，由于7天逆回购利率已经锁定在4.1%，而目前10年期国债收益率已经回落到4.5%以下，基于一定利差保护考虑，未来继续下降的空间可能有限，这又将对利率债收益率的下行形成制约。
信用债方面，目前市场上收益率超过10%的个券已有几十只，显示信用债的调整幅度已不小，且节前受资金面和利率债回暖的影响，中短期各评级信用债的收益率也走出一波下行，但在中诚信托等风险事件的影响下，很难说信用债的调整风险已经释放完毕。（完）
(审校 林高丽)
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