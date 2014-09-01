调查：金融机构固定收益部门料中国债市延续慢牛 年底降息预期升温

路透北京9月1日 - 2014年第九期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，央行9月将维持存款基准利率及准备金率不变，当月的流动性也相对稳定。在一级新债供给压力有所趋缓的市场环境下，债市有望延续慢牛行情。但机构对年底前调降基准利率的预期有较大幅度上升。

机构对慢牛行情的期待也表现出纠结的一面，主要顾虑为：若政府坚持定向调控，但政策发力后的经济结果弱于预期，则将打击市场乐观情绪；同时，信用债领域的风险事件也将继续对市场表现有所制约。

调查结果显示，98%的参与机构认为，央行9月将维持一年期存款基准利率不变，比例与上月持平。

而10%的参与机构认为11月末前一年期存款基准利率会被调降25个基点(bp)，较上月2%的比例大增。

同时，今年9月全月银行间隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.9356%、3.5052%和4.6446%，分别较8月全月实际均值低1个bp、高1个bp和低4个bp。

中国央行2012年曾两度降息，并两次调降存准率，但2013年则保持按兵不动。

调查并显示，9月末10年期国债收益率估值料为4.20%，较上月末下降4个BP。

2014年第九期展望调查共有50家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行 (601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS) 和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等19家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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