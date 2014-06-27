中债登债券开户有望重新启动 非法人产品身份落定

路透上海6月27日 - 期盼已久的银行间债券开户有望重新启动，中国中央国债登记结算公司周四晚发布通知，明确非法人产品账户管理规程，并公布账户业务指引。其中银行理财、社保基金、保险、信托与公募基金乙类户身份明确，企业年金、基金专户及券商资管则可在乙类和丙类户中选择。

中债登的通知指出，非法人产品账户管理规程适用于证券投资基金、全国社会保障基金、信托计划、企业年金基金、保险产品、证券公司资产管理计划、基金公司特定资产管理组合、商业银行理财产品等经央行上海总部备案后在中债登开立的账户。

通知并表示，符合银行间债券市场准入条件的非法人产品，经央行上海总部备案同意后，可向中央结算公司申请开户。

“之前就咨询过说6月份开户会重启，现在看来果然启动了，好消息。”上海一位基金公司人士表示。

值得注意的是，按照此前的开户分类，企业年金、基金专户和券商资管等三类都是乙类户，但此次增加了丙类户的选择，似有“降级”之嫌；而原来是丙类的银行理财，则直接升为乙类户。

“银行理财的规模大，这个也可以理解了，不过估计那三类，没有什么产品愿意成为丙类，丙类户太没有自主权了。”上海一位券商资管人士认为。

该规程所称账户，包括债券账户和债券结算资金专户；债券账户和资金专户采用实名制，不得出租、出借或转让；一个非法人产品只能单独开立一个债券账户和一个对应的结算资金专户。

非法人产品的托管人或资产管理人应在中国人民银行上海总部发放备案通知书后三个月内，向中央结算公司申请开户，并按照要求提交相关开户材料。

此外企业年金基金按投资管理人管理的每个投资组合开立账户，单个企业年金计划开立的账户不能超过10个；商业银行理财产品由非本行的第三方托管人独立托管的，可以理财产品系列或理财产品组合的名义开立账户。

该规程自发布之日起实施。（完）

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(发稿 徐永/边竟; 审校 张喜良)

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