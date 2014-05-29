债市综述：现券暖势依旧 人行正回购大幅减力强化信心

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透北京5月29日 - 虽然周四国债期货和利率互换趋于平静，然而中国银行间债市一二级仍暖意融融。交易员指出，央行公开市场缩减正回购操作量，再创年内单日新低，呵护资金面之举强化机构信心，支撑做多情绪继续发酵。
不过他们也提到，利率债收益率连续探低后，今日盘中可见止盈盘浮现，不排除部分机构考虑转入6月后，将有宏观数据陆续发布，经济基本面影响力或加大。
“早晨一上来收益率下去一些，不过后来有点小反弹，午后又有些往下走。收益率整体仍是回落的。”上海一银行交易员说。
他认为，盘中虽有获利出逃的情况，说明大家不是不顾一切的在追涨，但整体市场氛围仍是偏利多的。
信用债方面，北京一大型银行交易员提到，“前期大家心态还是有些忐忑，所以短融更受青睐，曲线就比较陡峭，但现在有建仓需求的机构，觉得长期限的是个机会，中票价值获得认可。”
她并指出，虽然正回购仍被滚动进行，但面对季节性因素央行主动作为，压低正回购操作量，而且此前三年央票到期也未开展续做，都帮助机构不断确认其态度后，有效强化市场对资金面信心。
“假设后面央行要把资金收紧，那前五个月何必花这些功夫呢？”她说。
本周公开市场到期资金环比大减，中国央行正回购随之大幅减力，单周操作规模创下年初以来新低，连续第三周实现净投放，尽显呵护之意。加之国库现金存款招标助力，月末前资金面平静无波。
农业发展银行周四招标的实际剩余期约六个月的固息增发债，录得逾四倍的较高投标倍数；业内人士表示，场内资金宽裕，短期品种流动性较好，该债受到基金和外资银行青睐，最终中标收益率亦略偏低。
剩余期限约6.6356年的国开行固息债140203券最新报价对应收益率在5.0321%/4.9617%，上日尾盘为5.0800%/5.0324%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409收报94.234元，较上日结算价略跌0.01元，或0.01%。
**正回购续减力资金供给充裕不改**
中国银行间资金市场周四主要回购利率波幅仍窄，资金供给依旧充裕；央行公开市场今日正回购继续减力，以及九个月期现金定存中标利率大幅走低，均支撑市场对未来资金面的宽松预期。
交易员指出，月底前流动性平稳度过已无悬念，不过端午小长假后首个工作日--6月3日将是企业所得税汇算清缴截止日，加上6月5日又面临存款准备金例行调整，下周资金面可能会面临一些压力。
“还是宽松，大行都在出钱，银行之间都容易，就是非银(机构)借起来稍微费点劲，它们每次到月底都有点困难，因为机构属性问题，(银行向其出借资金)风险资产占用比较高一些，”华东一银行交易员称。
上述交易员表示，今日两个月和三个月的跨半年末资金交投活跃度有所下滑，一方面是此前对三个月品种需求较大的部分大行交易意愿降低，更重要的原因可能是随着中长期资金预期进一步转好，机构对以目前较高价位融入长期资金心态趋谨慎，九个月国库现金定存中标利率大跌亦印证了这一点。
财政部周四招标的九个月期国库现金定期存款中标利率为4.60%，远低于上次同期限品种。交易人士表示，在央行小心呵护流动性预期的背景下，市场对资金面担忧逐步抚平，虽然该期限资金兼跨半年末及春节，但机构参与积极性并不高，致需求受冷。
今日银行间市场质押式回购总成交金额8,714.15亿元，较上日9,646.72亿元的年内相对高位出现下滑；周四，隔夜品种成交7,572.37亿元，上日为8,192.53亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5127 2.5144 -0.17 7,572.37
七天 3.2431 3.2079 +3.52 964.62
14天 3.3387 3.3321 +0.66 89.32
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.4850 3.0950 +139.00 2,357.98
七天 2.7050 3.6600 -95.50 251.32
14天 3.2000 3.6000 -40.00 22.03
回购定盘利率
其中:隔夜 2.5400 2.5500 -1.00 --
七天 3.2200 3.2000 +2.00 --
14天 3.3544 3.3500 +0.44 --
Shibor
其中:隔夜 2.5100 2.5100 +0.00 --
七天 3.2150 3.2000 +1.50 --
三个月 4.9418 4.9768 -3.50 -- (完)
(发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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