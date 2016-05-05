焦点：中国高收益债券5月迎来还款考验 经济放缓加大违约风险

2006年6月17日，南京一家银行的工作人员在清点人民币纸币。 REUTERS/Sean Yong

路透上海5月5日 - 一长串高收益债券发行人将在5月迎来还款考验。高收益债券市场规模达8万亿(兆)美元，继今年债券违约达到前所未有的数量之后，市场在消化风险上升因素。

近来宣布还款出现问题的企业包括中国雨润食品集团(1068.HK)旗下的南京雨润食品有限公司、以及肥料生产商内蒙古奈伦(集团)有限责任公司。

路透Eikon数据显示，5月有28只收益率在10%以上的债券需要支付利息，这些债券金额约为170亿元人民币(26.2亿美元)。6月另有总额80亿元人民币、收益率相似的债券需要支付利息。

“企业运营愈发艰难，债券发行人面临越来越大的还债压力，”上海某国有银行的资深交易员表示。由于未获准向媒体发言，他拒绝具名。

今年迄今超过20只债券已确认违约，这个数字前所未有，因许多公司感受到中国经济放缓之痛。

根据路透一篇分析文章指出，更多现金被卡在库存及未付帐款的中国企业，正面临10年来最严重的流动性紧绌局面。

“随着越来越多的信用事件发生，在岸机构有可能进行更多降级行动，这将使得信用债券市场进一步重新定价，”美银美林中国利率策略师Yang Chen称。

不过一些在中国的分析师暗示，规模约7,000亿元人民币(1,080亿美元)的500只债券很有可能到期无法偿付款项。

汤森路透数据显示，AAA和AA级一年期企业债利差本月稍早一度扩大至47个基点，即反映出上述疑虑。

一些投资者即因此而转进大宗商品期货市场，该市场今年大幅上扬。

**收益率上升**

指标一年期公司债收益率自3月底以来平均跳涨幅度为35基点；指标五年期公司债收益率自4月初以来劲扬将近60基点。

4月有超过100家中资企业推迟或取消在国内发行债券或其它固定收益产品的计划，取消规模至少有150亿美元。

法国兴业银行驻香港的利率策略主管张淑娴表示，压力的增大正在产生溢出影响，波及到国内利率互换市场。

她指出，基本而言信用债市场并非完全流动，因此人们可能会转向互换市场以对冲违约风险，或只是简单对冲利率上升的风险。

然而，同时也有很多有国家背景的发债企业向市场大量发债，以低成本进行债务展期或为基础建设融资，因为这些发债企业暗地里有政策支持。

“央行目前(货币政策)看起来没那么积极了，这可能触动一些去杠杆操作并使利差变大，特别是信用债，”德国商业银行驻新加坡的新兴市场高级经济学家周浩说。

“从央行角度来说，这样做是有道理的，因为它需要看看通胀如何发展，但债券市场却沦为等待观望政策的牺牲品。”

AAA评级与AA级一年期企业债的收益率差图表： tmsnrt.rs/24pVcrl

五年期公司债与一年期公司债收益率对比图表： tmsnrt.rs/1W7OxxC

(完)