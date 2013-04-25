中债登暂停信托计划、券商资管和基金专户新开账户--消息

路透上海4月25日 - 中国债市监管进一步升级。多位消息人士周四对路透表示，中国中央国债登记结算有限公司今日起暂停信托计划、券商资管及基金专户新设账户的申请，目前尚未知是否有更多账户亦遭到暂停。

此举意味着这些机构在中债登新设债券托管账户将受到影响，并可预期将影响这些机构的新产品发行。

了解情况的消息人士称，目前还未知中债登此番停止新设账户的原因，但估计与近期的债市整顿相关。

路透询问的多家机构人士表示目前未看到书面通知，但开设新账户确实是暂停了，此后能不能重启还未知。

中债登官方人士对此消息不予置评。

“肯定会影响新计划的，不过很多产品是续做的，那就利用老的账户就可以了，再说是暂停而已。”上海一家信托公司相关人士表示。

值得注意的是，由于中国商业银行的银行理财计划此前多通过上述机构进行通道合作，但投向多为非标准化债权资产，而此次暂停的债券托管涉及标准化债券资产，这将可能反而倒逼理财通道增加“非标”资产的投资，因而为市场人士不解。（完）

(发稿 徐永； 审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。