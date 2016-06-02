中国目前债券市场收益率水平仍较高 风险集中在公司债--央行副行长（更新版）

(新增更多细节)

路透北京6月2日 - 中国央行副行长潘功胜周四表示，中国的债券风险主要集中在公司债，主权债和金融债风险很小；而跟其他国家相比，中国公司信用债违约概率也比较低。

潘功胜在中国债务资本市场峰会上并指出，相比于国际市场，中国债券市场目前仍具有较高的收益率水平，债券市场未来还有很大发展空间，政府将进一步便利境外机构投资境内债券市场。

“大家讨论的风险问题主要还是公司信用债风险，因为公司信用债占中国债券市场的比重达到三分之一，中国的政府主权债和金融债的风险很小。”潘功胜说，即便是中国公司信用债，和国际债券市场比较，它的违约概率也是比较低的。

他同时认为中国债券市场的收益率水平还是比较高。他并举例称，以5月11日10年期国债收益率作为比较，中国是2.9%，美国1.8%，英国1.4%，欧元区0.1%，日本是-0.1%；同期限政策金融债收益率3.50%，高于10年期国债60个bp。

“中国债券市场未来还有很大发展空间，目前我们的债券余额占GDP比重大概在60-70%，远远低于美国和日本。”他说，下一步将在便利资金汇兑以及明确税收等方面进一步便利境外机构投资国内债券市场。

在资金进出中国市场方面，他表示，外管局也配合央行发布了关于债券市场开放情况下资金进出的配套性文件，其中规定资金进入和退出中国的债券市场基本没有限制，没有锁定期的限制，也没有分批汇出的限制。

关于境外市场主体投资境内市场的税收问题，潘功胜表示，央行正配合财政部门进行研究，尽快明确相关税收政策，对于境外机构的利息所得和转让债权的价差所得，征收所得税和增值税的政策和具体操作要求。

此外，还将加强金融市场基础设施的国际合作，继续推动人民币跨境支付系统建设，为人民币跨境金融交易提供更好的支持，推进交易报告库建设，增强债券市场透明度；并推动国际主要债券指数纳入中国债券市场。

同时，政府也在推动关于熊猫债的制度改革。“目前正在做信用评级，境外市场主体在中国发行债券适用什么样的评级。第二就是财务报告的编制政策。”他说。

中国央行2月宣布，进一步放开境外机构投资者投资银行间债券市场，引入更多符合条件的境外机构投资者，取消额度限制，简化管理流程；央行并对境外机构投资者的投资行为实施宏观审慎管理。

近日央行上海总部、外管局及中债登相继公布境外机构投资者进入银行间市场的实施细则。其中国家外管局发布相关外汇管理规定，要求资金汇出入币种基本一致。投资者汇出资金中本外币比例应保持与汇入时的本外币比例基本一致，上下波动不超过10%。（完）