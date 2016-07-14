中国债券私募大佬杨爱斌发起的公募基金公司获批 为业内首家

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海7月14日 - 据中国证监会网站披露信息，由国内债券私募界大佬杨爱斌发起成立的公募基金--鹏扬基金管理公司近日获批，这是私募界首家获批成立的公募基金公司。
证监会网站显示，鹏扬基金公司注册资本1亿元人民币，注册地为上海，由杨爱斌和上海华石投资公司共同组建，分别持股55%和45%，其经营范围包括公募投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理等。
杨爱斌此前曾先后在华夏基金、中国平安保险投资管理中心等任职，其于2011年成立北京鹏扬投资，后者定位于固定收益方面的专业资产管理。
2014年，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法》，放宽公募基金管理公司的主要股东资质，允许个人及私募等可以组建公募基金管理公司。目前凯石投资、重阳投资等知名私募基金申请设立公募基金的计划正在审批中。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。