中国债券私募大佬杨爱斌发起的公募基金公司获批 为业内首家

路透上海7月14日 - 据中国证监会网站披露信息，由国内债券私募界大佬杨爱斌发起成立的公募基金--鹏扬基金管理公司近日获批，这是私募界首家获批成立的公募基金公司。

证监会网站显示，鹏扬基金公司注册资本1亿元人民币，注册地为上海，由杨爱斌和上海华石投资公司共同组建，分别持股55%和45%，其经营范围包括公募投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理等。

杨爱斌此前曾先后在华夏基金、中国平安保险投资管理中心等任职，其于2011年成立北京鹏扬投资，后者定位于固定收益方面的专业资产管理。

2014年，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法》，放宽公募基金管理公司的主要股东资质，允许个人及私募等可以组建公募基金管理公司。目前凯石投资、重阳投资等知名私募基金申请设立公募基金的计划正在审批中。（完）