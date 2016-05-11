焦点：点心债成本昂贵且环境艰难 发债方审慎试探水温

2010年11月1日，香港，一名男子站在电车上的巨型人民币货币符号标识旁。 REUTERS/Tyrone Siu

路透香港5月11日 - 一些企业正在准备进入离岸人民币债券市场筹资，为本季到期的债务进行再融资，这些企业所面临的将是一个愈来愈对人民币信心动摇的市场。继2015年离岸人民币债券发行量下滑之后，本季将是对投资人买兴的最大考验。

根据中银国际的资料，第二季到期的离岸人民币债券(俗称点心债)将达528亿元人民币(81亿美元)，较去年同期高出45%，比今年第一季高出55%。

多家房地产企业已开始重新进入香港的点心债市场筹资。

但随着违约风险升高，愿意认购的投资人数量势必缩水，同时也将会要求获得更高回报，这将使发债方的举债成本居高不下好一段时间。

“我们的点心债筹办案件正在逐渐增加，我们有好几个来自中国的案子预计这个月透过私募完成，”香港一家中资银行的债权资本市场投行人士称。

原本在境外发行人民币或美元计价债券的中国发行人，在去年转而寻求境内筹资，原因是境内流动性充足、人民币贬值，以及中国政府对境内债券市场的准入更为宽松。

而与此同时，中国政府实施更严格的外汇管理，以阻止抛售人民币资产的行为，打击了投资者在境外市场上的需求。

去年企业转回境内市场融资，导致全年点心债发行规模下滑，创下启动发行近10年以来首次。

同时，中国政府限制资本外流，使得发行人更难以将境内的筹资，用于为境外债券提供再融资。

“企业将不得不主要依赖境外市场来为现有点心债再融资，尽管境内融资成本因中国控制资本外流而较为便宜，”星展银行驻香港分析师Nathan Chow称。

**再融资**

4月时，中国地产开发商--花样年控股集团有限公司(1777.HK)出售三年期6亿元人民币的离岸债券，利率达9.5%，创下2014年10月以来初级市场发行债券的最高价，此次发债是为了进行再融资。

花样年集团获得标准普尔给予B+的评级，2013年曾以7.875%的票息出售三年期离岸人民币债券。这笔债券于5月27日到期。

该公司境内子公司今年稍早在中国内地筹措五年期资金所支付的利率为7.29%。

一名涉入这项交易的资本市场银行人士称，虽然花样年集团已经在内地市场筹措一些资金，但可能花上数月时间才能将资金移至海外，且成本偏高。

有多家业者离岸人民币债券将于今年到期，仁恒置地(Yanlord Land Group)(YNLG.SI)及宝龙地产(1238.HK)也名列其中。

中银国际的分析师在报告中称，点心债可自近几个月境外和境内市场利差收窄中获益。

银行人士称，不过目前看来，多数点心债的发行可能只是小范围的私募，只有一或两名投资者，因人民币资产需求疲弱。

今年只有花样年控股和匈牙利在香港市场公开发行以人民币计价的债券。

银行业人士称，改革推迟，其中包括出台允许外资在内地销售“熊猫债”的新规，可能有助于境外债券需求。

他们并称，目前发行熊猫债的多数收益只能用于中国境内，发行方很难将资金转到境外。(完)