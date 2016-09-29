中国初裁对进口自美国的干玉米酒糟征收反补贴税

路透北京9月28日 - 中国商务部周三公布初裁结果，将对进口自美国的动物饲料成分干玉米酒糟(DDGS)实施10-10.7%的反补贴税。

这在广泛预期之中；上周中国政府宣布了一项类似的反倾销税举措。

次项决定影响到美国乙醇业一些最大的业者，包括全球贸易商Archer Daniels Midland(ADM.N)和路易达孚、Poet LLC、炼油商和乙醇生产商Energy Corp (VLO.N)以及粮食集团公司Andersons(ANDE.O)。

美国乙醇业称，对中国认定美国干玉米酒糟享受不公平补贴的初裁结果感到失望。干酒糟是玉米提炼乙醇的一种副产品。(完)