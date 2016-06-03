（修正）热点聚焦：三一重工收购案说明德国没必要担心中国企业前来收购

（修正：第二段应为“知名德国中型工程企业”，而非“优质案例”）

路透柏林6月2日 - 在中国企业纷纷收购德国知名的中小型制造商之际，德国政要们担心中国买家可能会拿走他们引以为豪的技术，并将就业机会移至海外。

但作为最早卖给中国公司的知名德国中型工程企业之一, 普茨迈斯特说这类疑虑不过是杞人忧天。

2012年时，有58年历史的混凝土输送泵制造商普茨迈斯特(Putzmeister)被以3.60亿欧元(4.02亿美元)卖给了中国同业三一重工，该公司员工当时在工厂大门外抗议，担心会丢掉饭碗。

但四年过去了，普茨迈斯特在德国的雇佣情况一直保持稳定，且已经承诺至少会维持到2020年。营收增加了将近三分之一，品牌仍完好无损，且与供应商建立的关系也丝毫未变。

在中国企业再度来到德国进一步收购之际，这件已经完成四年之久的并购案再度引发各界关注，这次则是作为如何在出售公司的同时保全国内运营的范例。

在最新这一波中国企业的收购热潮中，家电制造商美的集团(000333.SZ)上月出价50亿欧元收购德国机器人制造商库卡集团(Kuka)，中国福建宏芯基金(Fujian Grand Chip Investment Fund LP, FGC)同意支付6.70亿欧元收购半导体设备生产商爱思强(Aixtron)(AIXGn.DE)。

德国经济部长加布利尔本周暗示了政界的不安，称他希望看到有德国或其他欧洲公司对库卡集团提出收购要约。

普茨迈斯特的高管记得当初也有类似的疑虑。在该公司求售前，销售才刚开始从2009年的全球金融危机中复苏。

前来求购的三一重工主要拜向中国客户出售价格低廉的混凝土输送泵之赐，得以超越普茨迈斯特，成为该领域的全球市场领导者。因此外界容易想像三一重工在完成收购后将夺取德国的设计，并裁减德国的工作岗位。

但普茨迈斯特的德国执行长Gerald Karch强调从没有那样的计划。

“无论过去还是现在，公司战略都是要严格维护两家公司的品牌和企业形象，”他在回答提问的电子邮件中表示。

三一重工收购普茨迈斯特后，并未将生产移往中国，而是采取市场区隔，在中国销售自家的输送泵，普茨迈斯特的产品则在全球其他市场行销。普茨迈斯特的输送泵仍采用之前供应商提供的德国设计零组件，而该公司则扮演合并后公司的全球配销中心角色。

“存在正面的推动力，”专业谘询顾问公司MelchersRaffel合伙人Frank-Christian Raffel称。“显然这家公司被中国人经营得很好。”MelchersRaffel专门从事德语系国家和亚洲国家的并购交易谘询。

由于普茨迈斯特德国工厂的雇用情况稳定，四年前曾反对合并的工人们如今说，比起被来自其他地方的买家收购，他们的运气可能好多了。

“我觉得如果是美国公司，对员工而言可能更糟糕，”普茨迈斯特工会主管Joerg Loeffler称。

然而，这项并购从销售及聘雇的角度来看虽属成功，但公司也承认或需数年时间才能整合双方迥异的企业文化，以及实现合并的所有好处。

**混凝土专家**

普茨迈斯特的公司名称原意为“混凝土专家”，是德国中小制造企业如何生产出“隐形冠军”傲视利基市场业界的实例。

但该公司在金融危机时期也饱受冲击，销售额从10亿欧元锐减至4.40亿，被三一重工在2009年挤下王座。

三一重工并购普茨迈斯特的目的之一，是寄望后者帮助三一重工改善自身生产线质量，在技术上超越对手。为达此目标，双方成立合资项目并且互相轮调工程师来促进技术交流。

该项并购案之后，双方均表达希望在取得零件方面进行合作，拉高了三一重工可能供应部分普茨迈斯特元件的可能性。

虽说普茨迈斯特已在帮助三一重工采购一些部件，但普茨迈斯特仍维持采购策略及供应链不变，以维持其高级品牌的信誉。

**公关活动**

据贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Stiftung)的Cora Jungbluth称，对客户进行的密集公关活动缓解了围绕普茨迈斯特易主可能导致质量恶化的担忧。该基金会对中国企业收购德国公司进行了案例研究。

在中国，两家公司最初实施的是双品牌策略。不过，普茨迈斯特随后将其输送泵产品撤出中国市场，称三一重工的产品在中国有“良好的声誉”。普茨迈斯特表示，该公司继续借助三一重工的分销网络出售其混凝土喷洒机，这是三一重工自身没有的产品。

三一重工去年同意在2020年之前将保证普茨迈斯特工人的就业，借此成功赢得后者工人的支持。普茨迈斯特目前的全球员工人数稳定在3,300人，其德国工厂的员工人数并没出现明显变化。

罗兵咸永道会计师事务所中国业务集团的负责人Thomas Heck说，德国企业迄今与中国投资者合作的经历表明，绝大多数中国投资者并不是太关注迅速取得财务获利，而是更多地关注长期战略目标。

“他们(中国投资者)的确希望走向世界，并在发达市场获得立足之地，而且也认识到，这或许需要甚至10年的时间，”贝塔斯曼基金会的Jungbluth说。

虽然三一重工愿意继续给予普茨迈斯特充分的自主权，但两家公司仍有一些挑战需要克服，尤其是在融合企业文化方面。三一重工在湖南的雇员极少有人会说英语。

Norbert Scheuch自2009年起担任普茨迈斯特执行长，并参与了三一重工收购普茨迈斯特的磋商，但他在交易达成一年后就离开了。他向路透表示，新老板等级分明的管理方式让他频频受挫。他说，这种管理方式拖慢了决策过程，并阻碍了他展开收购的努力。

普茨迈斯特称，现任执行长Karch与三一重工董事长梁稳根建立了良好的信任基础。

但该公司承认，整合要在所有层面和国家都获得成功还需要更多时间。

并购顾问Raffel说，已有迹象显示，未来的中国投资者更加了解如何进行海外收购，也更清楚理解当地文化的必要性。(完)