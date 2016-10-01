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国际财经 | 2016年 10月 1日 星期六 09:59 BJT

德国政府称正在密切关注中国企业对德企的收购兴趣

路透柏林9月30日 - 德国经济部发言人周五称，德政府正在密切关注中国企业对德企的收购兴趣。

该发言人拒绝就德国商报(Handelsblatt)的一篇报导置评，这篇报导称照明集团欧司朗(Osram)的潜在买家一直在与西门子接洽，后者持有欧司朗的股份。

但该发言人称：“我们正在密切关注整体状况，尤其是有关中国企业收购兴趣的情况。”(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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