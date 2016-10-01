德国政府称正在密切关注中国企业对德企的收购兴趣

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林9月30日 - 德国经济部发言人周五称，德政府正在密切关注中国企业对德企的收购兴趣。
该发言人拒绝就德国商报(Handelsblatt)的一篇报导置评，这篇报导称照明集团欧司朗(Osram)的潜在买家一直在与西门子接洽，后者持有欧司朗的股份。
但该发言人称：“我们正在密切关注整体状况，尤其是有关中国企业收购兴趣的情况。”(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。