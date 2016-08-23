长江电力联合母公司收购德国一风电公司 总价6.45亿欧元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月23日 - 中国最大水电上市公司--长江电力(600900.SS)周二公告称，联合母公司长江三峡集团收购德国风电公司BCP Meerwind Luxembourg(BCP Lux)全部股权及股东贷款，总价6.45亿欧元。这也是长江电力在德国新能源市场的首次投资。
公告显示，长江电力以其全资子公司长电国际为主体，与三峡集团全资子公司三峡欧洲，联合向黑石集团下属公司BCP Cayman收购其全资子公司BCP Lux 100%股权及金额为385万欧元的股东贷款，其中长电国际按比例承担1.94亿欧元。投资完成后，长电国际对BCP Lux公司持股30%，三峡欧洲持股70%。
BCP Lux公司通过其全资子公司BCP Meerwind Germany GmbH持有德国海上风电项目公司WindMW GmbH公司80%股权。WindMW公司海上风电场位于欧洲北海德国湾海域，2015年2月起投入商业运行。项目总装机288MW，安装80台西门子SWT-3.6-120型海上风电机组，采用单桩基础形式。
公告显示，WindMW公司是德国第一个获得DNV.GL完全认证的海上风电项目，同时也是全球第一个获得投资等级信用评级的海上风电项目。2015年度，BCP Lux公司总收入17,618万欧元，息税折旧摊销前利润（EBITDA）13,174.3万欧元，优先股股息11,820.1万欧元。
长江电力称，本次投资符合公司加大对外投资及做实国际化业务的需要，有利于提升公司获取境外优质能源电力项目股权投资机会，积累海外投资管理和公司治理经验，扩大公司新能源装机规模，逐步在境外新能源市场进行业务布局。同时，可通过项目打通海外投融资渠道，为公司海外业务拓展奠定良好基础。
长江电力周一收报13.78元人民币，近一个月累计上涨8.2%。（完）
参看详情，请点选：here
(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。