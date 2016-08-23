长江电力联合母公司收购德国一风电公司 总价6.45亿欧元

路透上海8月23日 - 中国最大水电上市公司--长江电力(600900.SS)周二公告称，联合母公司长江三峡集团收购德国风电公司BCP Meerwind Luxembourg(BCP Lux)全部股权及股东贷款，总价6.45亿欧元。这也是长江电力在德国新能源市场的首次投资。

公告显示，长江电力以其全资子公司长电国际为主体，与三峡集团全资子公司三峡欧洲，联合向黑石集团下属公司BCP Cayman收购其全资子公司BCP Lux 100%股权及金额为385万欧元的股东贷款，其中长电国际按比例承担1.94亿欧元。投资完成后，长电国际对BCP Lux公司持股30%，三峡欧洲持股70%。

BCP Lux公司通过其全资子公司BCP Meerwind Germany GmbH持有德国海上风电项目公司WindMW GmbH公司80%股权。WindMW公司海上风电场位于欧洲北海德国湾海域，2015年2月起投入商业运行。项目总装机288MW，安装80台西门子SWT-3.6-120型海上风电机组，采用单桩基础形式。

公告显示，WindMW公司是德国第一个获得DNV.GL完全认证的海上风电项目，同时也是全球第一个获得投资等级信用评级的海上风电项目。2015年度，BCP Lux公司总收入17,618万欧元，息税折旧摊销前利润（EBITDA）13,174.3万欧元，优先股股息11,820.1万欧元。

长江电力称，本次投资符合公司加大对外投资及做实国际化业务的需要，有利于提升公司获取境外优质能源电力项目股权投资机会，积累海外投资管理和公司治理经验，扩大公司新能源装机规模，逐步在境外新能源市场进行业务布局。同时，可通过项目打通海外投融资渠道，为公司海外业务拓展奠定良好基础。

长江电力周一收报13.78元人民币，近一个月累计上涨8.2%。（完）

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