背景资料：中国近期与外国签署重要合作协议一览

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海5月27日 - 近期中国领导人出访多国，加之印度总理莫迪访华，中国与各国签署了价值至少达800亿美元的协议。

**与智利**

智利央行和中国人民银行签署了规模为220亿元人民币的双边本币互换协议，有效期三年。中国人民银行决定授权中国建设银行智利分行担任智利人民币业务清算行。

**与秘鲁**

中国和秘鲁签署联合开展两洋铁路项目可行性基础研究的谅解备忘录，铁路全长达5,300公里，将连接秘鲁的太平洋海岸与巴西的大西洋海岸。

中国国务院总理李克强与秘鲁总统乌马拉签署多项合作协议，涵盖工业产能、能源、矿业、基础设施、检疫、医疗和航空航天等领域，并探讨金融合作。

**与哥伦比亚**

新华社报道称，哥伦比亚和中国同意在产能和基础设施建设等领域增强合作。李克强称，中方愿根据哥伦比亚需要在哥设厂，就地生产钢铁等。

李克强访问期间，两国签署了布埃纳文图拉港经济区项目谅解备忘录，以及文化教育领域的合作协议等。

**与巴西**

李克强访问巴西期间，两国签署了一系列协议，包括巴航工业 向天津航空出售22架飞机的协议，以及中国的银行与巴西石油 之间的100亿美元融资协议。

巴西铁矿石巨头淡水河谷 与中国的招商轮船 和中国远洋 签署协议，此外两国政府探讨了两洋铁路计划。

李克强称中巴签署的协议价值270亿美元，而罗塞夫称协议价值达530亿美元，罗塞夫的助手们称这计入了过去和将来的资金金额。

**与印度**

中印签署了20多项、总金额约220亿美元的合作协议，合作内容涉及能源、贸易、金融与工业园区等领域。

印度巴帝电信 获得中国国家开发银行20亿美元融资承诺，并获得中国工商银行 5亿美元授信额度。印度阿达尼电力 与中国协鑫集团签署了一项框架协议，探讨在天然气行业进行投资合作。

此外，中印电影公司签署协议，计划联合制作电影《玄奘》。

**与白俄罗斯**

中国与白俄罗斯签署一项五年期钾肥供应备忘录，并签70亿元货币互换协议。中国还向白俄罗斯企业提供30亿美元信贷，并向白俄罗斯的银行提供40亿美元商业信贷。

**与俄罗斯**

中俄两国签署了32项合作项目，涉及金额达250亿美元，合作内容涉及铁路建设、能源以及信息安全等。

俄罗斯外贸银行 、俄罗斯联邦储蓄银行 和俄罗斯电信企业Mobile TeleSystems 等企业从中国的银行获得授信额度，俄罗斯电网 和中国国家电网签署设立合资公司的协议。

中国还同意向俄罗斯的莫斯科至喀山高铁项目提供3,000亿卢布（59.6亿美元）融资，而中国中铁旗下子公司中标俄罗斯高铁建设项目。（完）