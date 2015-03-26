滴滴快的联姻幕后异军突起的本土投行华兴资本

路透香港3月25日 （记者 Denny Thomas/Elzio Barreto） - 两年前，本土投行华兴资本帮助当时名不见经传的滴滴打车从腾讯控股(0700.HK)获得1,500万美元融资。

今年2月，滴滴与快的合并成一家估值60亿美元的企业，华兴资本44岁的创始人包凡因此收获颇丰。滴滴聘请包凡撮合这笔并购交易，绕开了高盛和摩根士丹利等主宰中国并购市场的华尔街巨头。

与此同时，快的也想聘请包凡，华兴资本遂成为两家公司的独家财务顾问--即便在中国这也是一个少有的战绩。在中国，企业大腕们觥筹交错间便可敲定各种大手笔交易。“他们都看到，最终就是要合并，”包凡在采访中说道。

包凡单枪匹马搞定滴滴快的联姻的能力--包凡公开承认自己“玩的就是心跳”--凸显了小巧灵活的中国本土投行正在崛起，并对根基深厚的在华全球投行构成威胁。

1月末时，包凡成功说服了滴滴和快的的首席执行官前往深圳的一家酒店共进晚餐。第二天，在深圳的万豪行政公寓，远离两家公司总部和媒体烦扰的僻静所在，两家公司的首席执行官，加上包凡和其他四位人士，一起研究合并方案。

“我们把门反锁起来开会，直至最终方案出炉，”包凡说道。“我们当时决定，不达成协议就不散会。”

“友谊第一”

随着中国民营企业尤其是科技企业赶超国有企业，成为在华投资银行最大的收入来源，华兴资本等交游广阔的本土投行迎来蓬勃发展阶段。

“包凡是当今中国办事最高效的‘及时雨’之一，”持有滴滴股份的全明星投资基金首席投资官及管理合伙人季卫东说道。“他的魅力和履历为他赢得了许多中国科技业的朋友。在中国文化里，交情是第一位的。”

全明星投资基金去年帮助小米融资11亿美元，亦令许多业界人士感到吃惊。

“如果你正在寻找关系最广阔深厚的银行家来撮合交易，那非包凡莫属，”包凡以前的一位同事说道。“他的秘诀在于与中国风投圈的深厚交情。”

路透数据显示，华兴资本去年参与的中国国内并购交易价值44.4亿美元，相比一年前劲增八倍，超过巴克莱银行(BARC.L)、汇丰控股(HSBA.L)、野村控股(8604.T)以及广发证券等根基更深厚的本土对手。

越来越多的外国客户找到包凡，欲利用他手中掌握的中国关系资源。华兴资本上月帮助澳大利亚网上零售商Ensogo向中国在线折扣零售商唯品会出售股份。

华兴资本计划招兵买马，加强并购实践、销售和交易团队，迎合中国科技企业向海外扩张、国内融资，并为计划在中国网络和电商市场分一杯羹的国际企业提供服务。

“我们的目标市场增速远快于其他经济领域，”包凡说道。“我确实认为我们能够赶上这波新经济浪潮。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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