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中国财经 | 2017年 3月 31日 星期五 17:39 BJT

今年上市公司债、企业债和资产支持证券整体风险可控--上交所

路透北京3月31日 - 针对媒体报导的债券市场到期规模和违约风险剧增的情况，中国上海证券交易所周五表示，对此高度关注。经核查，2017年全年上交所上市或挂牌的公司债、企业债和资产支持证券到期余额合计约2,700亿元人民币，发行人总体资质较好，整体风险可控。

上交所新闻稿指出，长期以来，始终秉持“发展与风控并重”的理念建设券市场，着力防范债券市场信用风险。为此，上交所通过出台相关自律管理规则，建立系统化常态化信用风险管理机制，为建设高标准债券市场夯实基础。

“今年1-3月份到期的债券余额约1,000亿元，目前均已完成兑付。”上交所称。

上交所并表示，近期针对公司债发行人的专项检查系2015年公司债新政实施以来的例行检查，是落实“依法、全面、从严”监管的重要举措，有利于防控债券信用风险，促进交易所债券市场健康发展。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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