今年上市公司债、企业债和资产支持证券整体风险可控--上交所

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透北京3月31日 - 针对媒体报导的债券市场到期规模和违约风险剧增的情况，中国上海证券交易所周五表示，对此高度关注。经核查，2017年全年上交所上市或挂牌的公司债、企业债和资产支持证券到期余额合计约2,700亿元人民币，发行人总体资质较好，整体风险可控。
上交所新闻稿指出，长期以来，始终秉持“发展与风控并重”的理念建设券市场，着力防范债券市场信用风险。为此，上交所通过出台相关自律管理规则，建立系统化常态化信用风险管理机制，为建设高标准债券市场夯实基础。
“今年1-3月份到期的债券余额约1,000亿元，目前均已完成兑付。”上交所称。
上交所并表示，近期针对公司债发行人的专项检查系2015年公司债新政实施以来的例行检查，是落实“依法、全面、从严”监管的重要举措，有利于防控债券信用风险，促进交易所债券市场健康发展。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。