总理称中国政府性债务总体安全可控

路透北京10月22日 - 中国国务院总理李克强周二表示，中国政府性债务总体上处在安全可控范围内，未来将继续严控赤字率。

国际在线援引他在世界审计组织第21届大会开幕式上讲话并称，随着经济增速的“换挡”，中国财政收入很难像过去那样以两位数增长；未来审计工作要推动财政用好增量，盘活存量，提高效率。

“中国中央政府严把赤字率，目前赤字率在2.1%，我们会继续严控。中国政府性的债务总体上也是处在安全可控范围内，”他说。

李克强称，未来中国必须在经济转型升级过程中提质增效，使财政收入与经济发展相匹配，把财政赤字和债务规模控制在合理范围内，可持续地支撑经济的增长。

中国国家审计署7月底在其网站曾刊登一条简短消息称，“近日，根据国务院要求，审计署将组织全国审计机关对政府性债务进行审计。”但审计结果何时发布却未有明确时间表。

审计署此前于6月10日发布了36个地方政府本级政府性债务审计结果公告，截至2012年底，抽查的36个地方政府本级政府性债务余额超过3.8万亿元人民币，较2010年底的3.4万亿增长近13%。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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