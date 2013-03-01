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中国财经 | 2013年 3月 1日 星期五 12:16 BJT

今年中国境内机构短期外债余额指标调增至373.07亿美元－外管局

路透北京3月1日 - 中国外管局周五通知称，为支持中小企业健康发展，适度调增2013年度境内机构短期外债余额指标，总规模为373.07亿美元。

其中，核定部分中资银行2013年度指标1,162,170万美元，核定部分法人制外资银行及对指标实行集中管理的外资银行分行2013年度指标1,530,477万美元。

核定各分局、外汇管理部用于辖区内法人制银行、外资银行分行以及中资企业等机构的地区指标1,038,025万美元。

外管局称，在调增各金融机构和分局地区指标的同时，继续向中西部地区和中小银行倾斜。“2013年指标调整应重点向服务于中小企业的银行倾斜，并适当关注中资企业的对外短期融资需求。”

此外，境内机构受指标控制的短期外债，每日末余额不得超过外汇局核定的指标。（完）

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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