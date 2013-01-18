中国债券ETF问世触发套利机会 交易所流动性料渐提升

* 债券ETF启航,激发市场套利憧憬

* 套利一帆风顺,还需流动性配合

* 国债期货重启,将增加国债ETF吸引力

作者 尹嫄婷

路透北京1月18日 - 新年伊始,中国债券ETF(交易所交易基金)吹响了启航号角,市场人士在期盼此项创新产品能逐步改善交易所债市流动性的同时,对其中蕴藏的套利机会亦满怀憧憬.

基于传统的ETF交易机制,未来债券ETF投资者将可通过一二级市场差价进行套利.同时,就二级市场本身而言,亦可效仿股票ETF,通过买卖ETF份额及现券赚取估值及债券交易价差异.而不久之后随着国债期货的重启,国债ETF与国债期货之间的套利同样引人关注.

市场人士并预期,国债ETF的推出将促进银行间及交易所债市的互相连通.企业债ETF则有助于解决交易所债市流动性不足的问题,不仅为债券交易提供了对手,更可通过转托管形式将银行间债券存量及流动性引入交易所.

"我们认为债券ETF的推出对交易所市场流动性将有明显的正面影响,"中国私募基金--乐瑞资产管理公司研究员李翔称,"首先是投资者申购债券ETF带来对交易所债券需求的增加,对应标的债券从银行间市场向交易所市场的转托管也会随之增加;其次是国债期货推出后,随着套利交易的增加,对债券ETF的需求亦会进一步增加,从而带动交易所债券市场流动性的增加".

上海一家基金的债券分析师称,以国债ETF为例,若其发行20-30亿,等于把交易所10%的国债全部收掉,这会把交易所国债的收益率打下来,这样大家就会把银行间的国债托管到交易所去,容量也就增大了.

中国目前超过九成的债券托管在银行间债市,且包揽了整体债市的主要交易量.

证监会此前公布,首批债券ETF产品中,国泰上证五年期国债ETF及其联接基金、博时上证企债30ETF及其联接基金已于1月5日获批.前者将跟踪上证五年期国债指数,选择剩余期限为4-7年、平均久期为五年且在银行间和交易所市场托管的20-30只记账式国债;后者将跟踪上证企债30指数.SSECB30,覆盖沪市企业债整体表现的30只质地好、规模大、流动性强的企业债.

在债券ETF推出前,债券型基金去年已缴出亮丽成绩单.银河证券基金研究中心统计显示,债基2012全年份额净值平均上涨7.26%,在各类基金中遥遥领先;其中,纯债基金以7.82%的收益率位列固收类产品榜首.另有数据显示,目前国内市场ETF总额达1,625.71亿元,并有五只总规模约50亿元的债券型指数产品.

**套利机遇需流动性护航**

债券ETF在估值和税收方面的特性均彰显出了套利的可能性.因目前中国的ETF报价是用市价或估值拟合,往往有偏离,因而可从中套利.

债券ETF作为上市交易基金,需实时公布基金份额参考净值(IOPV),而实际二级市场成交情况变化较快,则令IOPV难以反映市场的实际情况,从而形成套利空间.

北京一家大型券商交易员进一步解释称,ETF份额对应的是一篮子债券,每个债券有一个估值,但二级市场债券交易价格跟估值是有差别的.当ETF价格高,即债券的估值净价比实际净价高的时候,那么就卖掉ETF买债券,反之则可逆向操作.

除了估值偏离问题,招商证券固定收益研究员亦分析指出,针对现券赎回,利息税也可能引发套利.债券基金公布的净值已扣除利息税,但在付息日之前二级市场债券则仍按未交税的价格成交,因此债券ETF和债券成分个券之间存在价差.

但上述北京的大型券商交易员也坦言,由于债券的流动性不比股票,因而操作有难度."明知债券估值偏离很多,但未必能在二级市场买得到".

由此可见,交易所债市流动性欠佳或将制约通过债券ETF套利的空间.同时,债券的配置量较股票更大,这就要求投资者具备一定的资金基础,过少资金将无法操作.

"最大的问题是流动性,只要流动性一解决就好了,否则买不到量,也卖不掉,机会成本很大,"上述上海一家基金的债券分析师称.

但乐瑞资产的李翔乐观预计,随着国债期货推出后,债券EFT对交易所流动性的影响会更加明显.

由于国债ETF跟踪上证五年期国债指数,而该指数成分券又对应国债期货的可交割券,因此未来国债期货重启后,机构投资者可通过国债ETF进行期现套利和套期保值,期现套利即是利用最便宜可交割券(CDT)和国债期货之间的价差进行套利.

**国债期货将助力未来需求**

市场人士普遍预计,初期债券ETF的最主要投资者将是基金,因寄望于借此做大规模;而国债的主要持有方--银行亦将会在未来推出国债期货后对国债EFT有更多需求.整体来看,随着配置需求逐步向交易需求转变,债券ETF的前景值得期待.

"在国债期货推出前,(对于国债ETF)更多是一种配置,但随着期货推出,对冲交易的需求会逐步增加.慢慢来吧,需求前景还是比较好的",北京一家基金公司的投资经理表示.

同时,上海一家券商分析师则表示,银行调整资产负债及期限,都需要国债ETF和期货去配合,所以预计银行的需求将较为集中.

而就企业债指数ETF,北京另一家基金公司的债基经理表示较为看好其收益前景,因为企业债指数的历史收益率水平不错,但短期需观察其管理和运作情况,因指数跟踪往往可能存在误差.

不过,长期来看,债券ETF的收益率应该会稳定在对应指数债券的平均收益率水平.

数据显示,从2010年1月4日发布至2012年12月31日,上证企债30指数.SSECB30累计收益率为19.52%,年化收益率6.12%;同期,中证企业债指数累计收益17.93%,年化收益率5.65%.同时,截至今年1月16日,上证五年期国债指数已较基日(2007年12月31日)累计上涨7%.

"ETF的市场前景很大,预计未来可能会更多朝票息较高的信用债ETF上发展,适合普通投资者和保险配置持有."上述上海的基金债券分析师称.(完)

(审校 林高丽)

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