中国国债期货定价锚效应长远可期

作者 徐永

路透上海9月6日 - 中国首个场内利率衍生品国债期货在现货最大持有者银行保险均缺席的情况下，18年后选择重新登场，在利率市场化加速的背景下，显示监管层对金融机构利率风险管理的重视；虽然期现货投资者结构错位，短期或致成交活跃度有限，但国债期货中长期对现货市场的定价锚效应不可忽视。

中国银监会和保监会至今未出台参与国债期货交易指引的重要原因，仍是金融分业格局下业务发展带来的混业诉求，给监管容忍边界带来的挑战，好在金融联席部际协调机制已经建立，业内寄望机制能尽快发挥实质效应。

9月6日，国债期货正式上市，合约采用5年期，票面利率3%的虚拟标准券的形式，交割月剩余期限在4-7年的国债都可用于实物交割。

TF1312收盘较首日挂牌基准价94.168元人民币上涨0.002，日高/低介在94.140-94.540间，并未出现非理性涨跌停行情。

从国债期货的供求分析，出现这种理性行情略好于市场预期，因从期限及投资者结构来看，国债期货初期的套期保值功能都有限，初期市场其实以投机力量为主。

国债期货的账户分三种，套期保值，套利和投机，目前前两种的具体操作指引还未明确，投机账户则有持仓限额的规定。

期限结构上，国债期货对冲的是4-7年期品种的利率风险，还未有30年，10年，3年及1年等其他关键期限品种。

而从8月底中债登记账式国债托管期限数据来看，3-7年品种的占比只有1/3左右，这还没有去除大量躺在银行投资户帐户上，因会计核算要求不同没有套期保值需求的规模。

欲浏览银行间记账式国债托管期限结构图，请点选link.reuters.com/cap82v

从投资者结构来看，国债期货与现货的脱节更明显。目前7.5万亿元国债存量中，持有在此次首批可以参与国债期货的投资者如证券基金，交易所等的总量只有3,000亿元左右。

欲浏览8月底国债投资者持有结构图，请点选link.reuters.com/hap82v

在初期一个投机力量主导的市场，首日运行平稳可谓实属难得。不得不提中金所的谨慎周到，不但将交易最小变动单位由0.01元调降到0.002元，提高了相关保证金比例并降低了持仓限额，最大限度地控制了风险。

另外，光大证券乌龙事件之后，期货公司的保证金逐笔盯市制度也有望避免逐日盯市带来的买卖失控风险。

不过，确实需要尽快推进国债期货品种及投资者结构多元化的程度，因一个严格控制风险的期货市场，投机动能被抑制，套期保值动能缺席，运行平稳的反面或许会带来后期流动性缺乏的担忧，这在台湾市场已有先例。

事实上，从上市首日的尾盘来看，交易活跃程度就明显低于开盘，全天成交量仅323亿元左右。

虽然短期对国债期货或不可期待太高，但中长期而言，国债期货市场的利好效应还是非常明显，特别是定价锚效应值得期待。

初期可能是现货市场影响期货价格，但若银行逐渐加入后，期货市场的价格发现机制将更加凸显。

除此之外，则是未来和利率互换市场的相互补充。场外的利率互换市场虽然名义本金成交额逐年上升，但对银行来说，毕竟是对冲的短期现金流风险，与国债期货的中长期套期保值功能还是无法比拟。

另外，国债期货此次采取的是中金所双边开设账户的方式，有效地解决了国债跨市场托管的难题，但未来若最便宜交割债券能在交易所活跃成交，而非在银行间由个别机构持有，不仅有助于解决初期可能因现货缺乏，而被迫出现大量现货持有者只能卖空期货的单边行情，而且也有利于债市互联互通的推进。

最后，则是在利率市场化和人民币国际化过程中的重要作用，人民币如果要增加海外吸引力，成熟市场投资必然要求利率风险的对冲工具，国债期货料将在人民币走出去中发挥重要作用。 (完)

(审校 杨淑祯)

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