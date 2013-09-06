国债期货首日上市各合约开盘均小涨

西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响 风险敞口近9亿元
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透上海9月6日 - 中国金融期货交易所五年期国债期货周五正式上市交易；其中，12月合约开盘报94.22元人民币，较挂牌基准价涨0.06%。
此外，国债期货明年3月合约开盘报94.694元，较挂牌基准价涨0.54%；明年6月合约开盘报94.90元，较挂牌基准价涨0.72%。
此次五年期国债期货首批上市合约为TF1312（2013年12月）、TF1403（2014年3月）和TF1406（2014年6月）。上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。
中金所周二就五年期国债期货合约可交割国债范围有关事项刊登通知，合约上市后新发行的符合可交割国债条件的国债，交易所在该国债上市交易日之前公布将其纳入可交割国债范围。(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。