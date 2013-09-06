中国国债期货稳健回归 料为期货市场注入“正能量”

综述：全球基金减持美英股票 顾虑特朗普及英退风险
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
路透北京9月6日 - 阔别18年之后，国债期货今日正式重返中国金融舞台，首日运行稳健，虽交投不算非常火爆，但作为金融期货中的一股强大潜在力量，其料为中国期货市场注入“正能量”。
由于国债期货和商品期货的客户群体存在明显差异，国债期货的专业性要求亦更高，因而国债期货上市应该不会明显稀释现有商品期货市场的资金量，相反将给中国期市带来积极影响。
“（国债期货）应该是给整个期市引入了更多的增量资金，不会稀释现有资金规模，...还会给期货资管提供新的渠道和可能的交易策略，提升期市创新力度。”格林期货高级研究总监李永民指出。
和商品期货的产业链资金居多不同，国债期货将更多吸引机构客户的资金，可以说和商品期货是相对独立的品种。且相对于股指期货和商品期货而言，国债期货波动率相对较小，散户受限于资金量规模而相对难以获得较高的盈利，但这一特点能更好满足风险偏好较低的机构客户的对冲需求。
而目前国债期货的保证金比例相对较低，按照目前价格计算，交易一手国债期货的保证金约在4万元人民币左右，与交易一手铜的资金量差不多，且远低于股指期货一手逾十万元的水平，从这一方面而言，国债期货仍能吸引部分散户资金的兴趣。
李永民认为，国债期货上市对商品期货的行情应该没有太大影响，而国债期货的稳健上市将促进中国期市交易机制的创新进程，亦将为更多金融和商品期货品种上市开路。
浙商期货北京营业部总经理路易亦提到，国债期货在所有品种中应该是运行比较稳健的，波动率可能比较小，但对于目前众多期货公司热衷的程序化交易而言，可能更容易盈利。
当然，国债期货这一新品种对于程序化交易的影响短期还不会有太大体现。银河期货分析师陈杨龙指出，对于程序化交易而言，历史数据异常关键，程序化交易最多在刚上市的国债期货上小试牛刀，获得更多数据后才能进行策略分析。
**上市初期投机性或偏强**
亦有分析师认为，由于监管层对目前入市机构的限制较强，银行等持有大量现券的机构尚不允许入市，短期内国债期货市场的投机性可能比较重，市场规模亦将受到限制。
“今天（国债期货）最大的特点是成交多、持仓少，显示投机性比较强，与投资者结构以及国债期货上市之初是有关系的。”永安期货国债期货分析师王鹏指出。
他认为，虽然国债期货是属于稳健品种，不会出现“上窜下跳”的行情，比较吸引风险偏好低的客户，但从杠杆收益率看，国债期货的杠杆收益率和股指期货相当，因此其接触的很多客户仍有参与兴趣，这亦将增加市场的投机资金规模。
此前亦有业内人士预计，推出初期，国债期货将以个人投资者为主，其保证金规模不会超过100亿元。
路易并指出，期货是一把双刃剑，国债期货也是如此，其日常波动率并不大，但如果有一些特殊事件，比如目前大家关注的美国退出量化宽松一旦出现，就可能对市场形成不小的扰动。
另一方面，目前上市的国债期货都是有交割期限的，目前推出的是季度合约，也就是说进行长期对冲的机构三个月就必须开平仓一次，从这个角度而言，目前的国债期货合约只能对冲短期风险。
18年前的“327国债期货事件”曾给市场留下浓重阴影，但时过境迁，在业内人士看来，中国期货市场经历了严肃的整顿规范之后，此次国债期货回归已充分吸取了上次的教训，并在制度设计上严格防范风险。
中国证监会此前正式发布《公开募集证券投资基金投资参与国债期货交易指引》，明确了基金参与国债期货的投资策略以套期保值为主，严格限制投机，而且对其投资比例做出严格限制，但对于基金专户理财业务参与国债期货则未做出硬性规定。
**首日运行稳健，潜力可期**
业内人士称，从首日表现来看，国债期货的表现相当稳健。由于中金所确定的首日开盘基准价在国债价格区间的下沿，促使国债期货开盘伊始的参与度相当高涨，但在半个小时之后，投资者情绪就已经有些冷却，价格波动亦恢复平稳。
“也可以算是开门红，不能说特别火爆，但比想象中好一些。”上海中期国债期货分析师刘文博指出。
而王鹏亦指出，虽然开盘时的热络度没有一直持续，但首日交易能到目前这样的程度已属不错，一定程度超出预期，且市场交易价格亦基本符合预期，“到尾盘翻红应该没什么问题。”
刘文博并指出，目前看很多债券投资机构对国债期货的关注度比较高，虽然目前在介入方面还比较谨慎，但随着时间推移将不断有机构资金介入其中，规模可能会超过股指期货。
“从美国期货市场看，金融期货中，外汇类、股指等权益类和国债期货三足鼎立，其中，国债期货更是处于核心位置，因此，中国国债期货的前景应该是比较大的。”刘文博强调。
**本周大宗商品其他新闻一览**
--贸易商和业内分析人士表示，在连创月度纪录高位后，中国大豆进口或将从8月起回落，但国内抛储的持续进行将令供应端保持宽松。
--中国发展研究中心农村经济研究部部长徐小青周四表示，中国将增加玉米进口至约2,000-3,000万吨，以弥补国内供给短缺，同时维持小麦和稻米的自给自足率。
--中国证监会副主席姜洋周四表示，中国下一步要继续加快推进原油期货市场建设，确保国债期货平稳上市和安全运行，并做好跨市场风险防范和监管执法。
--中国与土库曼斯坦周二签订天然气协议，从该国获得了更多天然气供应。土库曼斯坦是中亚最大的天然气生产国，而中国已经取代了俄罗斯成为该地区天然气最大的消费国。
--中国期货市场的高增长态势仍在延续，今年前八个月期市的成交总额已超过去年全年。业内预计，随着重大品种的陆续上市及机构客户的不断加入，未来期市的增长空间依然巨大。 （完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
路透伦敦3月31日 - 前沿股市指数即将失去其最大和流动性最高的两个市场--巴基斯坦和阿根廷，这一变化可能会让投资者更加清醒地看待近年来投资流动停滞的这一资产类别。
路透瓦莱塔/布鲁塞尔3月31日 - 欧盟表示愿在今年与英国就今后的自由贸易协定进行谈判，但在周五发布的谈判方针中明确表示，英国必须先同意欧盟提出的退欧条件。