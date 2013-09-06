中国国债期货稳健回归 料为期货市场注入“正能量”

路透北京9月6日 - 阔别18年之后，国债期货今日正式重返中国金融舞台，首日运行稳健，虽交投不算非常火爆，但作为金融期货中的一股强大潜在力量，其料为中国期货市场注入“正能量”。

由于国债期货和商品期货的客户群体存在明显差异，国债期货的专业性要求亦更高，因而国债期货上市应该不会明显稀释现有商品期货市场的资金量，相反将给中国期市带来积极影响。

“（国债期货）应该是给整个期市引入了更多的增量资金，不会稀释现有资金规模，...还会给期货资管提供新的渠道和可能的交易策略，提升期市创新力度。”格林期货高级研究总监李永民指出。

和商品期货的产业链资金居多不同，国债期货将更多吸引机构客户的资金，可以说和商品期货是相对独立的品种。且相对于股指期货和商品期货而言，国债期货波动率相对较小，散户受限于资金量规模而相对难以获得较高的盈利，但这一特点能更好满足风险偏好较低的机构客户的对冲需求。

而目前国债期货的保证金比例相对较低，按照目前价格计算，交易一手国债期货的保证金约在4万元人民币左右，与交易一手铜的资金量差不多，且远低于股指期货一手逾十万元的水平，从这一方面而言，国债期货仍能吸引部分散户资金的兴趣。

李永民认为，国债期货上市对商品期货的行情应该没有太大影响，而国债期货的稳健上市将促进中国期市交易机制的创新进程，亦将为更多金融和商品期货品种上市开路。

浙商期货北京营业部总经理路易亦提到，国债期货在所有品种中应该是运行比较稳健的，波动率可能比较小，但对于目前众多期货公司热衷的程序化交易而言，可能更容易盈利。

当然，国债期货这一新品种对于程序化交易的影响短期还不会有太大体现。银河期货分析师陈杨龙指出，对于程序化交易而言，历史数据异常关键，程序化交易最多在刚上市的国债期货上小试牛刀，获得更多数据后才能进行策略分析。

**上市初期投机性或偏强**

亦有分析师认为，由于监管层对目前入市机构的限制较强，银行等持有大量现券的机构尚不允许入市，短期内国债期货市场的投机性可能比较重，市场规模亦将受到限制。

“今天（国债期货）最大的特点是成交多、持仓少，显示投机性比较强，与投资者结构以及国债期货上市之初是有关系的。”永安期货国债期货分析师王鹏指出。

他认为，虽然国债期货是属于稳健品种，不会出现“上窜下跳”的行情，比较吸引风险偏好低的客户，但从杠杆收益率看，国债期货的杠杆收益率和股指期货相当，因此其接触的很多客户仍有参与兴趣，这亦将增加市场的投机资金规模。

此前亦有业内人士预计，推出初期，国债期货将以个人投资者为主，其保证金规模不会超过100亿元。

路易并指出，期货是一把双刃剑，国债期货也是如此，其日常波动率并不大，但如果有一些特殊事件，比如目前大家关注的美国退出量化宽松一旦出现，就可能对市场形成不小的扰动。

另一方面，目前上市的国债期货都是有交割期限的，目前推出的是季度合约，也就是说进行长期对冲的机构三个月就必须开平仓一次，从这个角度而言，目前的国债期货合约只能对冲短期风险。

18年前的“327国债期货事件”曾给市场留下浓重阴影，但时过境迁，在业内人士看来，中国期货市场经历了严肃的整顿规范之后，此次国债期货回归已充分吸取了上次的教训，并在制度设计上严格防范风险。

中国证监会此前正式发布《公开募集证券投资基金投资参与国债期货交易指引》，明确了基金参与国债期货的投资策略以套期保值为主，严格限制投机，而且对其投资比例做出严格限制，但对于基金专户理财业务参与国债期货则未做出硬性规定。

**首日运行稳健，潜力可期**

业内人士称，从首日表现来看，国债期货的表现相当稳健。由于中金所确定的首日开盘基准价在国债价格区间的下沿，促使国债期货开盘伊始的参与度相当高涨，但在半个小时之后，投资者情绪就已经有些冷却，价格波动亦恢复平稳。

“也可以算是开门红，不能说特别火爆，但比想象中好一些。”上海中期国债期货分析师刘文博指出。

而王鹏亦指出，虽然开盘时的热络度没有一直持续，但首日交易能到目前这样的程度已属不错，一定程度超出预期，且市场交易价格亦基本符合预期，“到尾盘翻红应该没什么问题。”

刘文博并指出，目前看很多债券投资机构对国债期货的关注度比较高，虽然目前在介入方面还比较谨慎，但随着时间推移将不断有机构资金介入其中，规模可能会超过股指期货。

“从美国期货市场看，金融期货中，外汇类、股指等权益类和国债期货三足鼎立，其中，国债期货更是处于核心位置，因此，中国国债期货的前景应该是比较大的。”刘文博强调。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--贸易商和业内分析人士表示，在连创月度纪录高位后，中国大豆进口或将从8月起回落，但国内抛储的持续进行将令供应端保持宽松。

--中国发展研究中心农村经济研究部部长徐小青周四表示，中国将增加玉米进口至约2,000-3,000万吨，以弥补国内供给短缺，同时维持小麦和稻米的自给自足率。

--中国证监会副主席姜洋周四表示，中国下一步要继续加快推进原油期货市场建设，确保国债期货平稳上市和安全运行，并做好跨市场风险防范和监管执法。

--中国与土库曼斯坦周二签订天然气协议，从该国获得了更多天然气供应。土库曼斯坦是中亚最大的天然气生产国，而中国已经取代了俄罗斯成为该地区天然气最大的消费国。

--中国期货市场的高增长态势仍在延续，今年前八个月期市的成交总额已超过去年全年。业内预计，随着重大品种的陆续上市及机构客户的不断加入，未来期市的增长空间依然巨大。 （完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。