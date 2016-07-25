焦点：中国信贷与经济增速之比达纪录高位 以债务换增长效果锐减

路透北京7月24日 - 中国经济再次实现季度平稳增长，然而每单位额外产出所需要的新增贷款却更令人瞠目结舌，因低效的国有企业所占贷款比例上升。

中国二季度国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，与一季度增速持平，见证了决策者在经济急速扩张25年后对放缓速度进行控制的决心。

分析师称，这份决心的代价是债务以危险速度增长，而同样债务所换取的经济增长仅为几年前的六分之一。

“过去五至七年中国的债务增长规模史无前例，”摩根士丹利新兴市场主管Ruchir Sharma在新加坡一本图书首发时称。“历史上发展中国家从未出现过中国这样的负债与经济增长比率。”

尽管宽松货币政策及进一步的赤字支出避免了更为痛苦的经济放缓，这让中国政府感到安慰，但刺激政策的效果迅速下滑，加上违约和不良贷款的上升，正在造就Sharma所称的“事故发生的温床”。

根据摩根士丹利的计算，2003-2008年经济年均增速超过11%的时候，每增加1元人民币信贷投放就可产生1元的国内生产总值(GDP)增量。

2009-2010年期间每1元GDP增量需要2元的额外信贷投放；当时中国政府实施了大规模刺激计划，以抵御全球金融危机的影响。

摩根士丹利称，2015年这个比率进一步翻番，达到4:1；今年更是上升到6:1，是美国次贷危机时水平的两倍。美国次贷危机期间的高负债催生了房地产泡沫，进而引发全球性危机。

过去18个月，中国债券总规模增长了逾50%至57万亿(兆)元人民币(8.5万亿美元)，相当于GDP的80%左右；上半年社会融资规模增长10.9%，增量为9.75万亿元人民币。社会融资规模是中国央行提供的最宽泛的信贷统计指标。

**“短视主义”**

中国货币供应量与新增信贷同步增长，6月末广义货币供应(M2)余额为149万亿元人民币，比美国高出73%。而美国的经济体量要比中国高60%左右。

“中国是世界最大的货币印刷机--而且已经持续一段时间，”Crescat Capital执行长Kevin Smith表示。

中国大力实施刺激政策却收效甚微，原因在于国企是新增信贷的主要受益者，而那些效率较高的私营企业却沾不着什么光。

政府和经济学家表示，民间部门增长放缓，部分是因对商业前景信心低迷所致，但缺乏管道取得可负担的融资也是一个因素，因为银行亲睐更为安全的国有企业借款人。

据投行中国国际金融有限公司(CICC)的估算，第二季民营企业支付的银行贷款利息较国有企业高出6个百分点。

虽然中国政府的官方态度是希望通过民间领域来实现经济再平衡，并削减低效能重工业的过剩产能，但这与实现增长目标的更急迫愿望相互冲突。

目前看来，实现增长目标占了上风。

决策官员称，虽然企业债务高企，但中央政府仍有空间可提高债务比率，将财政赤字比率提高至4-5%以刺激经济。

分析师也预计中国政府可能会通过降息来进一步放松货币政策。降息将鼓励更多贷款，从而可能导致更多不良贷款。

“我们认为中国的短视主义只会加剧产能过剩和不良贷款的长期问题，”Fathom Consulting的分析师Laura Eaton在中国公布上半年GDP数据后发布的一份报告中写道。

Crescat Capital的Smith认为，这将导致同时爆发汇率和银行危机，人民币兑美元可能会暴跌20%。

“这是时间早晚问题，现在看来已非常接近，”他说。(完)