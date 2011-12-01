中国下调存准率为债市踩油门

* 央行宣布下调存准率,成货币政策转向重要标志

* 现券收益率普跌,回购利率大多下滑

* 资金面预期改善,债市强势格局有望延续

* 信用产品收益率下行空间或更大

作者 边竞

路透上海12月1日电---中国债券市场迎来货币政策由紧转松的里程碑:央行近三年来首次下调存款准备金率,且时机早于市场预期.随着政策不确定性的消除,资金面预期将改善,近期徘徊不前的债市有望重拾强势.

周四中国债市对政策转向作出强烈反应,现券收益率普跌,近期持续高位运行的回购利率也出现松动迹象.市场人士分析认为,信用产品将再次成为市场关注重点,收益率下行空间或更大.

平安证券固定收益部研究主管石磊指出,本次下调存准率是数量型政策趋势性放松的标志性开端,政策宣布的时点为市场预期区间中的最早时期,略超出预期,对债市构成预期和实质的双重利好.

中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此举标志货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.

政策预期的明朗令机构的做多热情被再度激发,银行间市场周四早盘现券收益率普遍下跌,其中剩余期限近10年的固息国债成交收益率下跌约15个基点(bp).

此外随着资金面预期改善,银行间市场质押式回购利率早盘多数品种有所下行,其中隔夜回购加权利率下行逾40个bp,重回3%下方.

中国10月金融机构新增外汇占款下降近250亿元人民币,为近四年来首次下降.在外商直接投资和外贸顺差仍维持的情况下,显示资本流出中国的速度和规模增加.

"(11月)外汇占款可能还是维持一个较为疲软的态势,加上PMI数据不佳,也导致了(政策)出台时机的提前,"招商银行分析师刘俊郁称.

他表示,此次调低存准率将确立宽松货币政策的走向,以後即使再次出现资金紧张的局面,市场也会有政策继续放宽的预期,单边的预期已经形成,这将支持债市持续走强.

如野火肆虐的欧债危机正在加大中国稳增长的难度.11月官方制造业采购经理人指数(PMI)於2009年3月以来首次降至荣枯分水岭50%下方,低於此前市场预期,显示经济增速继续温和回落.

**年关前资金面预期改善**

随着下周一存准率下调以及12月财政存款的大量投放,近期困扰市场的流动性问题也将逐步缓和,资金面预期将改善.

石磊认为,本次下调存准释放银行体系资金达3,500亿至4,000亿元人民币,约为银行间市场回购与拆借日成交量的60%,银行间市场流动性将得到明显放松.

本次下调存准估计可以使七天回购利率回落至以3%为中心的波动区间中,确立了资金利率下行的趋势,三个月Shibor利率可能开始松动下行.

他还谈到,12月至明年2月,央票单月到期量均不足200亿元,即使算上回购到期月度最高也才800亿元,根本不足以平滑资金面的波动,因此调降准备金率是稳定资金利率必需的手段,明年1月存在再次调降存准的可能.

央行公开市场本周仅有20亿元央票到期,据路透统计显示,12月央票和正回购到期量合计为800亿元,较11月的3,250亿元环比大幅减少逾七成.

不过,今日银行间市场指标品种七天回购利率变化不大,表明在准备金率调降前,市场流动性仍未见明显宽松,受此影响一些短期现券在经过盘初的快速下跌後,跌幅亦有所收窄.

"没有这麽快嘛,正式调准备金要到下周呢,钱还没有释放出来,"上海一银行交易员说.

他表示,准备金率下调改善最多的是市场对於未来资金面的预期,不过眼下年关将至,机构资金需求也不小,所以还是要走一步看一步.

**憧憬明年政策放松空间**

北京一大型券商分析师指出,债市此前一波涨势反映的是政策松动的预期,市场如要延续强势,肯定要看到政策的实质性放松,而这次政策出台正是市场等待已久的信号.

他认为,现在经济数据不好,通胀明年也会持续回落,之後政策的放松空间仍比较大.今日现券收益率下跌幅度不小,短期反应的比较充分,不过考虑到政策预期已比较明确,收益率的下行趋势并未终结.

华东一券商交易员表示,预计後市随着资金面的改善,短期品种收益率仍将下探,而10年期以及10年期以上的长债收益率或已基本调整到位.

中信证券最新报告则指出,从品种来看,由於基准利率未变,市场预期将以流动性改善为主,因此信用产品的下行空间可能更大,预计各期限利率产品有5-10bp(基点)左右的下行空间,而高等级信用产品有10-20bp左右的下行空间.

石磊认为,本次存准下调将是"债券牛市下半场"的开始,前期阻扰市场收益率下行的资金面因素正在消解,收益率曲线将陡峭化下行,中低等级信用债的风险偏好将会明显回升.

此前为控制通胀,中国央行去年以来已连续12次上调存准率,使大型金融机构存准率达到21.5%的历史高位;并自去年10月起连续五次加息.但自7月中旬以来一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧欧债危机损及出口及经济增长.(完)

--审校 黄凯

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