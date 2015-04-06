中国首个地方政府债务置换额度出台 安徽核定322亿元

路透上海4月4日 - 在中国财政部3月发布1万亿元人民币的地方政府债券置换存量债务办法后，首个省级的置换额度出台。安徽省经财政部核定，获得第一批置换额度322亿元，置换后的融资成本将降低到5%左右。

据新华网周六报道，安徽省已将此置换债券额度分配到各市、县、区，用于偿还今年到期的政府负有偿还责任的债务。

同时安徽省财政厅已专门下发通知明确，置换债券资金必须用于偿还审计确定的截至2013年6月30日政府负有偿还责任的债务中2015年到期的债务本金，不得用于偿还应由企事业单位等自身收益偿还的债务，不得用于付息，不得用于经常性支出和上新项目、铺新摊子。

安徽省财政厅还明确严格债券资金管理，置换债券中的一般债券和专项债券分别纳入一般公共预算和政府性基金预算，偿还存量债务要严格逐笔对应到2013年政府性债务审计确定的存量债务项目。

根据2015年财政部预算报告，今年中国赤字规模1.62万亿元，其中地方财政赤字5,000亿，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。同时增加安排地方政府专项债券1,000亿元纳入地方政府性基金预算管理，不列入一般公共预算。

3月底，中国财政部还发布2015年地方政府专项债券预算管理办法，明确今年地方政府专项债券，包括为今年1月1日起新增专项债务发行的新增专项债券、为置换截至去年末存量专项债务发行的置换专项债券。（完）

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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