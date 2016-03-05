中国不良资产拨备覆盖率指标应实行逆周期管理--人大财经委员

路透北京3月5日 - 中国全国人大财经委员会委员、中国银行(601988.SS)原行长李礼辉周六称，不良资产拨备覆盖率等金融指标在设计时应考虑逆周期的管理措施。

他在全国人大和政协两会期间接受采访时解释称，在经济发展很好的时候，拨备覆盖率应该提高，以丰补欠；在经济低迷期则可以适当降低，如100%、120%，以期用上行期较多的拨备化解不良贷款的损失。

“拨备直接是现金，但不良贷款重置的损失通常（平均）只占不良资产的50%左右，如一个百分点的拨备可以解决两个百分点的不良资产。”他说。

此前有消息称，国务院正在考虑降低银行坏账拨备覆盖率，一些大型银行已经用120%的坏账覆盖率来做2016年预算。中国目前规定的银行坏账拨备覆盖率为150%。

对于不良贷款处置，李礼辉认为，没有必要新增不良贷款的处置机构，但应适当扩大现有专业资产管理公司的业务范围，包括不良资产的处置和其他资产管理业务。

“从今年开始不良资产会增加，处置不良资产数量会比较大，实际上这是一个很大的市场机会。”他指出，这不仅增加专业资产管理公司的业务机会，还有利于资产重组以及资源的重新整合。

银监会数据显示，2015年四季度末，商业银行不良贷款余额为1.27万亿元人民币，较上季末增加881亿元；不良贷款率1.67%，较上季末上升0.08个百分点。

此外，针对穆迪近期降低中国主权及多家金融机构、国有企业的评级展望，李礼辉表示，中国经济能够企稳回升更加重要，仅仅展望的下调并不会对中国的金融机构和企业的融资成本有直接的影响。

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将中国政府债务评级展望从“稳定”下调至“负面”，周四再将中国38家国有企业及授予评级的子公司、25家金融机构评级展望由稳定下调至负面。（完）