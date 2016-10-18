中国经济：信贷增长“非常快”，潜在风险日益加剧--IMF

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
中国企业负债18万亿美元，约相当于GDP的169%。
据标普估算，中国银行业最多可能需要1.7万亿美元资本，以应对坏账激增的风险。
IMF在10月14日的报告中称，“只是通过将坏账移出资产负债表、对银行进行资本重组来整顿银行业，或让企业破产而不对银行进行资本重组，都不会使经济活动恢复活力。”
报告称，截止目前，中国当局未能实施一套全面策略，因为中国的方法主要在解决“产能过剩问题，而对金融业产生的影响讨论的较少。”
中国央行周二布数据显示，9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透1万亿元 的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.5%，稍低于路透调查中值11.6%。 (完)
(编译 刘秀红/李春喜 审校 王洋/张荻)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。