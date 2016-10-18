中国经济：信贷增长“非常快”，潜在风险日益加剧--IMF

中国企业负债18万亿美元，约相当于GDP的169%。

据标普估算，中国银行业最多可能需要1.7万亿美元资本，以应对坏账激增的风险。

IMF在10月14日的报告中称，“只是通过将坏账移出资产负债表、对银行进行资本重组来整顿银行业，或让企业破产而不对银行进行资本重组，都不会使经济活动恢复活力。”

报告称，截止目前，中国当局未能实施一套全面策略，因为中国的方法主要在解决“产能过剩问题，而对金融业产生的影响讨论的较少。”

中国央行周二布数据显示，9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透1万亿元 的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.5%，稍低于路透调查中值11.6%。 (完)