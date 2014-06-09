中国下半年转债投资以债为盾、以股为矛、以壑为机--中金

路透北京6月9日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，短期看，随着时间的推移，权益资产面临的处境开始有利，继续建议调整中小幅增持转债。

而下半年转债投资策略可归结为三句话：以债为盾，以股为矛，以壑为机。目前转债品种的债底保护尚可，决定其风险较为可控，且纯债行情逆转的可能性不大，这是“以债为盾”的理由。而大类资产轮动的风向向权益资产在三季度出现概率在增大。

在这种背景下，建议投资者在最近一两个月里“以壑为机”，投资者继续享受信用债息差机会的同时，继续关注转债调整中的低吸机会。

**市场回顾**

上小长假后一周，债市收益率先下后上，转债表现好于股市，其中银行等大盘股表现突出，转债指数当周收获了0.69%的回报。

**转债品种已开始易涨难跌**

短期看法如何？短期股市仍在上下两难中纠结，但转债品种已经开始受益于风险偏好上升和大类资产表现轮动预期，易涨难跌。

目前看，政策和稳增长预期托底，但风险偏好和存量资金博弈导致股指表现仍受抑制，尚难以形成合力。

改变这种纠结状态的变量仍在于：1、经济能否，或稳增长政策力度会否加码；2、房地产仍是宏观经济最大风险点，未来几个月房价与销量的走势至关重要；3、六月钱荒等担忧被证伪或被证实；4、IPO重启落地等。

我们倾向于第1点是时间和程度问题，而第2点存在不确定性，但政府有能力改变调整的斜率，而第3、4点不构成实质障碍。

此外，近期H股国企指数近期表现明显强于A股。抛开两地的诸多差异，从历史上看，H股表现一般较A股领先，A股会否出现补涨机会值得关注。

总之，《不退则谋进，但量变非质变》的逻辑仍无改变，随着时间的推移，权益资产面临的处境开始有利，继续建议调整中小幅增持转债。

**以债为盾，以股为矛，以壑为机**

我们对下半年转债的看法可以归结为三句话：以债为盾，以股为矛，以壑为机。上半年，转债面临估值底支撑，但由于来自于纯债的机会成本高，相对表现不佳。

目前转债品种面临的债底保护尚可，决定其风险较为可控，且纯债行情逆转的可能性不大，这是“以债为盾”的理由。对股市的驱动因素，我们简单的判断是情绪>估值>业绩。

从大类资产轮动的经验来看，债市收益率经历了较大幅度下降且呈现牛陡迹象后，意味着流动性宽松和经济增速有望企稳回升，权益资产在风险偏好、流动性和盈利预期带动下有望出现反弹行情。

而目前看，风向向权益资产阶段性转移还需要点时间，在三季度出现的概率在增大。转债供求和机会成本方面，供给弹性小于需求弹性，而机会成本在下半年明显降低，均有利于转债估值。

在这种背景下，建议投资者在最近一两个月里“以壑为机”，投资者继续享受信用债息差机会的同时，继续关注转债调整中的低吸机会。

二季度“傍纯债”策略开始向“以债为盾，以股为矛”过渡，即开始更多关注转债的进攻性和正股弹性。

我们看好的品种仍是大盘中的平安、非金融大盘、中行（第1类），题材板块中的隧道、国金、重工（第2类），小盘中的川投、华天、久立、齐翔、中鼎等（第3类），纯债替代类的南山、中海和深机等（第4类）。

相比二季度，第4类关注度将逐步下降，第1、3类短期值得关注，第2类逐步埋伏。

**个券点金**

热点个券，银行转债：银行股足够便宜，且基本面正在边际改善，中行、工行正股创出年内股价新高。

目前，中行、工行等大行处境更佳。而民生虽然可能受益于再贷款等，但风险点明显更多且难言利空出尽。

中行综合性价比略优于工行，但两者的潜在上涨空间均受制于“大转债、小股票”以及正股的资产质量担忧，暂难以过高估计。

从正股和转债性价比看仍首选中行，工行短期有弹性优势。而民生转债下行空间已经很小，但需要时间缓步走出低迷状态，重新开始关注低吸机会。

国金转债：上市定位符合预期。继续建议投资者少量埋伏并关注低吸机会，长期看好其弹性和与腾讯的合作。

歌华转债：公司促转股之心拳拳，折旧高峰期过去带来业绩拐点，事件性利好不断，推动正股走强。但转债仍受制于高溢价率，建议保持小幅参与度，YTM3.5%仍是低吸临界线。(完)

(整理 钟华; 审校 黄凯)

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