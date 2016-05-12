中国政府放弃挽救僵尸企业 加大对基建和房地产投资

路透5月12日 - 中国各地方政府再次借助大量举债刺激低迷的经济。但这一次，他们没有把钱浪费在维持僵尸企业或亏损的钢铁厂上。

面向长期饱受产能过剩困扰的行业的投资迅速萎缩。中国国家统计局数据显示，今年第一季矿产行业投资同比大跌18%，为至少自2004年第二季以来的最大降幅；而制造业投资仅增加6%，也是同期的最慢增速。近几年来，矿产商和制造业者依靠轻松取得的银行贷款和政府补贴大力增产，即便需求开始下滑。中国政府已将关闭负债累累的僵尸企业作为2016年的优先政策，堪称具有里程碑意义之举。

相比之下，第一季基础设施和房地产投资分别大增19.6%和6.2%。这些数据反映出政府向经济其他驱动部门重新配置资本的策略，相应的也使钢铁、水泥、能源及相关服务行业压力有所缓解。单单在航空基础设施方面，中国今年就将投资119亿美元。其并批准了274亿元人民币的高速铁路项目，连接北京新机场和河北省城市。房地产方面，中国3月房价创近两年来最大涨幅，一线城市房价大涨，因银行信贷宽松。

为提振基础设施投资，北京对地方政府在债市融资给予方便，多数融资通过地方政府融资平台(LGFV)进行，绕过官方的支出限制。据券商估计，LGFV第一季通过债券融资数百亿美元，即便是有来自怀疑者的警告。AA级别的LGFV发债，吸引了对公司债质量愈发不确定的投资者。据中国国际金融股份有限公司(3908.HK)，中国地方债第一季发行总量达9,554亿元人民币。

一些经济分析师称，此轮基础设施和房地产投资更有组织性，而且基于需求，比过去投机因素较多的投资更有可能成功。不过这仍有待商榷。在中国西南较为贫困的贵州省，有计划斥资12亿元人民币修建运动文化公园和体育场馆，比欧洲最大的足球场--巴塞罗那足球俱乐部主场大一倍左右。(完)