中国非“百强县”发债门槛有望降低--报载

* 非"百强县"发债门槛近期有望降低

* 地方融资平台贷款定向渐松

* 平台贷款资产质量暂无忧

路透上海9月4日电---中国证券报周二援引权威人士称,目前非财政百强县平台公司不得发行企业债的规定近期或将调整,今後或以某一年百强县末位财政数制定一个基准,如果发行人所在的县级财政状况超过这一基准,发改委就受理发债申请.

该新规如果执行,意味着今後符合发债标准的县一级平台公司将会更多,企业债发行规模将进一步扩容.

目前中东部地区一些财政实力比较强的非百强县平台公司已着手准备发债材料.报导援引业内人士分析,由於百强县财政每年增速较快,将某一年百强县的末位财政数作为基准,实际上降低了以往执行的只有百强县才能发债的门槛.

"财政百强县"是指财政部统计的年度公共财政预算收入在前100名以内的县,该名单并不对外公布.2010年,为规范企业债发行,降低地方融资平台风险,有关部门要求县级主体必须是百强县才能有一家平台公司发债.

据中国债券信息网统计,上半年企业债发行家数和发行规模分别达188家、3,123亿元,同比分别增长49%和119%.算上目前正在发改委内部审核和部际会签的债券额度,目前已发和在发企业债规模达6,000亿元,企业债全年发行有望突破7,000亿元.

**地方平台贷款或渐松**

中证报同日另一则报导称,商业银行对省级地方融资平台、"百强县"平台项目等或将加大信贷支持力度.银行业内人士透露,银行信贷对地方融资平台贷款的支持重点将集中在公路、铁路、天然气、保障房等领域以及其他民生项目.

某国有大型商业银行公司业务部人士表示,自5月底发改委加快投资项目审批後,银行对地方融资平台贷款的支持就有所回暖.而被纳入"支持类"和"维持类"平台有望获得新的融资支持.

但是,多位银行业人士也强调,目前各商业银行总行对平台贷款的存量仍旧严格控制,并且时刻关注平台贷款的信贷质量,警惕不良信贷等风险.

根据各上市商业银行最新发布的2012年中报,相比其他行业贷款的不良问题,地方融资平台贷款的资产质量目前基本保持稳定,并没有出现明显的不良贷款余额或不良贷款率上升问题.

根据央行报告,地方政府偿债率将从2009年的6.7%逐年上升,至2012年将突破20%并达到26.4%的峰值,这将超过发展中国家25%的安全警戒线,之後缓慢回落,但保持在20%的国际平均警戒线以上.(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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