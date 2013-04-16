更正-中国官员对地方债问题比惠誉更悲观(4月12日)

(更正：因英文原文有误，内文第七段“地方政府债务”应更正为“中央与地方政府债务”，并增加一段内容说明地方政府债务规模 (本文由路透中文网编译提供)

记者 Gabriel Wildau

路透上海4月12日 - 惠誉对中国地方政府债务的评估比其他分析机构更为悲观，但中国政府官员近期的表态暗示，连惠誉都可能过于乐观了。

惠誉本周将中国长期本币信用评级从AA-调降至A+，认为2012年底中国主权债务占GDP的比例为74%，其中中央政府债务占49%，地方政府债务占25%。

外界认为，解决地方政府债务构成的系统性风险是习近平政府的主要任务之一。

地方政府债务2011年持稳，但近期数据显示债务水平去年再次飙升，因中国进行新一轮基础设施支出，以稳定经济。

渣打银行认为中国主权债务占GDP的比例为50%，北京咨询机构龙洲经讯认为该比例为49%，巴克莱的预估为62%。惠誉的预估比他们都悲观，即使这样也可能过于乐观了。

前财政部长项怀诚上周在一个论坛上表示，地方政府债务可能高达20万亿元。这远高于惠誉12.85万亿元的预估值。

中国审计署负责人近期预计，现有中央与地方政府债务规模为15-18万亿元，占2012年底GDP的29-35%。

这一数字减去8.27万亿元的中央国债余额，意味着审计署估计的地方政府债务规模为6.73-9.7万亿元。

惠誉预计中国信贷总规模在2012年底已达GDP的198%，与其他分析机构大体一致。分歧产生的原因在于，无法明确对中国大量债务的分类。

中国预算法禁止地方政府直接借贷，但地方政府通过地方政府融资平台进行借贷。很难界定一家特别实体的借贷行为是为地方政府融资还是国企的商业行为，若为后者，负债应计入公司债务。