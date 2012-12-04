中国债市投资者可为明年一季度反弹行情提前布局--中金

路透北京12月4日电---中国大型投行--中金公司发布中国利率策略月报认为，12月份债券市场大多数时候仍将处於窄幅震荡的状态，海外风险偏好下行的时候收益率将出现小幅回落，下旬资金面趋紧时可能会有小幅回升。

建议投资者在利率债的配置上继续以3-5 年期政策性银行债为主，为明年一季度的反弹行情提前布局。

**数据前瞻**

11 月经济数据将呈现以下特征：蔬菜上涨带动CPI 同比反弹至2.1%，PPI 受低基数影响同比回升至-2%，但环比上升动力减弱。

企业生产的“惯性”使得工业增速进一步上升至10.2%附近，同时采购活动也带动进口增速回升至3%附近。外需尽管受到短期因素支撑，但高基数效应将使出口同比回落至9.7%附近，贸易顺差有所缩小。

内需方面，基建投资的拉动边际递减投资、年内项目完工以及天气转冷等因素使投资单月增速高位回落，累计增速继续小幅上升，消费增速保持相对平稳。

信贷投放基本按全年8.5 万亿目标执行，对应11 月新增贷款月6000 亿。M2 增速受财政存款投放低於去年及同业资产收缩影响小幅下降至13.9%。

**流动性和供需状况**

由於财政存款的投放和外汇占款的改善，12 月份资金面将维持较为宽松的状态，尽管临近年底时段回购利率可能会有明显的回升，但全月均值仍将保持在3.5%以下。

我们预计年底银行超储率会从三季度末的2.1%回升至2.6-2.7%，绝对水平高於去年四季度的2.3%。12 月份利率债供给压力不大，但信用债的发行仍较多。

**市场展望和投资建议**

由於 12 月经济和通胀数据的回升都在市场预期以内，资金面大多数时候也将保持宽松，市场的关注焦点会集中在政策层面，包括国内的经济工作会议，美国财政悬崖问题以及美联储12 月份的议息会议。

国内方面，中央经济工作会议对各项经济指标的目标值很可能与去年持平，但不排除CPI 和M2 增速小幅下调的可能性，如果出现这种情形，意味着明年的信贷增速将低於今年，对利率债的基本面将十分有利，但对信用债的基本面会产生负面影响。

国外方面，财政悬崖解决的路径与时间的不确定性以及QE3 购买量低於市场预期的风险可能使得风险偏好下降。

总体而言，12 月份债券市场大多数时候仍将处於窄幅震荡的状态，海外风险偏好下行的时候收益率将出现小幅回落，下旬资金面趋紧时可能会有小幅回升。建议投资者在利率债的配置上继续以3-5 年期政策性银行债为主，为明年一季度的反弹行情提前布局。

明年上半年随着外汇占款的改善，回购利率的中枢将继续下移，收益率曲线将陡峭化下行。由於政策性银行债目前的收益率水平普遍比今年年初高出30-50bp，配置价值十分突出，配置型机构在年初往往也会加大配置力度，以保证全年的投资回报率。

利率互换方面，投资者仍可以维持我们前期提到的相对价值交易头寸，包括曲线变陡交易、Shibor 和Repo 互换利差扩大交易以及买入现券同时支付互换固定利率头寸交易。(完)

--整理 钟华; 审校 黄凯

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