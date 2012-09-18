中国信用债市场的成长烦恼：做大後如何走向成熟

* 经济放缓,企业转道债市融资

* 市场渐具规模,但中小企业占比低

* 面临阶段性供给压力,信用风险累积

* 违约第一单或渐行渐近

* 从追求规模转向加强制度建设

* 监管理念转变为重中之重

作者 边竞/李宏薇/曹巍浩/康熙泽/丁淑琴/刘昕

路透上海9月18日电---"我最近都晒黑了,经常拿着材料到处跑,现在企业认为在经济下行的时候,债券市场应该红火,融资成本比贷款低,所以企业在债券市场融资的热情更高,特别是那些拿贷款不容易的小企业."北京一券商债券承销人士表示.

上述情景是今年以来中国信用债市场的真实写照,尽管央行年内已分别两次降息和降准,但信贷投放依旧不温不火,而股市的持续低迷又令IPO(首次公开发行)及上市公司增发难有起色,更多的企业转道债市缓解资金饥渴.

除了其他融资渠道不畅之外,发债的成本更低无疑也是重要原因."确实便宜啊,相当於贷款打了八折",平安证券固定收益部研究主管石磊说.

信用债市场快速发展的背後,是三大监管机构--央行、发改委和证监会的力推.从短融/中票与企业债、公司债的单项PK,到开拓私募发行、资产证券化等新竞争领域,再加上企业发债规模限制逐步放宽、审核和发行程序的竞相简化便利等,企业债务融资环境不断得到优化.

截至2012年7月末,非金融企业债务融资工具余额达到3.59万亿元,占企业直接债务融资规模的60%;公司信用类债券余额达6.2万亿元,占债市整体余额的25.8%,市场规模已排名世界第三位,亚洲第二位.

多年来中国一直致力於提升直接融资在企业资金来源中的占比,随着信用债市场的迅猛发展,这一努力成效初显.央行最新数据显示,8月企业发行债券净融资规模达2,584亿元人民币,为年内最高,在当月社会融资规模中的占比约20.8%.而7月企业发债净融资占比历史上首次冲破20%,达23.9%.

石磊指出,三季度信用债发行相对集中,进入四季度後,信用债供给将从高峰回落,其融资占比短期内持续提升的动力不足.

"长期看企业发债是要逐步替代信贷,这是一个趋势,但不是一天就变成主流了,(占社会融资总量)每年可能提高1-2个百分点,"他说.

不过规模上的快速扩张,并不意味着市场的成熟.与美国、日本等市场相比,中国债市仍像一个小学生,还不能称之为一个完整意义上的多层次信用债市场.这最突出地表现在中小企业融资比例偏低上,目前发债主体仍以大型或国有背景企业为主.

此外,在目前的经济减速周期中,不少行业经营困难加剧,与此同时信用债供给量仍不断增长,信用风险出现的机率因此明显上升,出现首例违约个案的日子或渐行渐近.

"现在信用风险确实比较大,有些(发)债(企业)说实话都应该是破产的,"上海一保险公司投资经理表示.

市场人士认为,目前隐含信用风险比较大的行业,主要是一些产能过剩的行业,包括钢铁、光伏以及造船航运等.

不过,此前已资不抵债的山东海龙所发短期融资券最终如期兑付,江西赛维LDKLDK.N债务可能由当地政府兜底,都让中国债券市场投资者,仍沉浸在"监管层不会愿意见到真正的违约"的期望或幻想之中.这一不切实际的预期,亦正说明了中国债市还仅仅只是"温室里的花朵".

中国飞速成长的信用债市场未来的发展,还需要监管层能在转变监管理念、评级制度改革、完善风险管理工具等方面继续施力.

**快速扩张,发行难度增**

股市黯淡,债券市场最近几年华丽转身.尤其在央行大力推进银行间市场非金融企业债务融资工具後,债券作为非金融企业直接融资的一个渠道,重要地位渐显.

2007年企业发债总额仅约5,000亿元,随後便进入快速扩张期,到2011年发行量猛增至2.2万亿元,增幅逾300%.

而今年这一势头仍在延续,央行统计显示,上半年各类债券(不含央票)累计发行3.49万亿元,同比多发行3,022亿元.其中包括企业债、短融、超短融、中票、中小企业集合票据、公司债及非公开定向债务融资工具等在内的非金融企业融资额为1.46万亿元,已超过政策性银行及商业银行债券同期发行总和.

与以往企业因不易获得贷款而转向债务融资不同,很多企业是看中成本相对低廉且程序便利而转向发债.

央行在7月初年内第二次降息後,三至五年的贷款基准利率为6.40%,以70%的浮动下限计算为4.48%.随後银行间市场交易商协会相应调整的非金融企业债务融资工具定价估值显示,三年和五年期AA+以上(含)评级估值中,除AA+五年品种为4.64%外,其余在3.81%-4.21%间.

而能够完全享受到七折贷款利率的企业毕竟还只是少数.央行二季度货币政策执行报告数据显示,6月份非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为7.06%.债务融资的财务成本仍较贷款有优势.

以超大型中央企业--中石油集团为例,截至2007年末,在627亿元的有息债务中,银行借款余额573亿元,占比逾九成,短期融资券及其他债券占比不足一成;但近两年融资方式已转变为以债券市场直接融资为主,银行借款为辅.截至2011年末,该公司银行借款余额1,306亿元,同期的债务融资余额则达2,175亿元.

不过进入下半年後,随着债市转弱,信用债的发行利率亦水涨船高,供需双方的预期矛盾日渐突出,信用债的发行难度明显增加.

"现在发行人和投资者分歧非常大,发行人认为还要降息,(发行)利率要下行,但投资者不这麽认为."石磊称.

而目前正处经济减速周期,一些行业的经营困难正逐渐加剧,企业想低成本发债的难度也越来越高.

上述保险公司投资经理提到,"信用的(债券)肯定是不好卖,供给太多,需求又少,现在买了信用的拿来交易肯定没啥机会,万一出了风险事件就砸在手里了."

中债登AAA级固息企业债到期收益率曲线显示,三年期品种到期收益率在2011年9月达到6%左右的阶段性顶峰後一路回落,并在今年6月达到近期4%以下低点.不过8月以来,该收益率升势明显.

前述北京券商承销人士举例称,最近做的一单五年期公司债,最早的时候准备发5.0%,但是沟通一轮下来发现投资者不买账.又和发行人商量调高至5.5%,发行人痛快答应了,可是买方还是没认购够,只能让公司所在地的四大行发起,请各自的总行认购这期债券,走了两个星期流程终於有两个大行答应认购了.

"可这两个星期过程中市场收益率上行了,之前答应认购的小客户又准备撤了,只好再劝发行人调高利率水平,"他无奈的表示.

最後该期债发行利率确定为簿记区间上限,在6%以上.

他特别提到,"现在(承销商)把投资者看做衣食父母,那些小企业可能就是经济不好的时候一锤子买卖,但是投资者是他们更长期的客户,路演的时候会把发行人可能存在的风险一一警示给投资者."

上海一大型券商信用分析师则指出,下半年信用债需求的下降,一是银行理财规模或正萎缩,另外就是新发基金的难度在加大,存量基金也大多在减杠杆,而在上半年,他们还大多在加杠杆.这样,就会导致供求相对过剩.

不过北京一大型券商债券承销人士预期,下半年信用债的整体供给量可能出现下滑,原因包括:经济下行过程中,企业的新融资需求可能越来越弱,新开工少,主要着力于去库存;债市收益率不断回升,这和企业期待中的发债成本逐渐偏离.

此外城投债的发行规模也可能下降,之前已经发出去不少的城投债,地方政府势必要进行兜底,以使其不出现违约,而地方政府未来可能选择暂停部分新开工项目,以确保兜底规模在自己控制范围之内.

**争抢生意,谁来把控风险**

本轮中国经济调整在时间周期上,已超出了此前市场预期,一些行业的经营困境因此不断加剧,相关债券的信用风险也在逐渐积累.

尽管今年来信用债评级依旧是升多降少,但这无法掩盖潜在的风险,钢铁、光伏、造船航运等产能过剩行业受经济下滑影响更为明显,相关发债企业更容易暴露信用风险.

"我谈过几个造船的(企业),我一听都不行了,这些企业很缺钱,拿不到钱要死掉的,所以肯定我们不接(承销业务)的,我们会挑一些相对安全的行业,比如医药,"申银万国证券固定收益总部副总经理周波称.

北京一大型银行债券承销人士也表示,对处於全行业亏损的钢铁行业所发债券,"现在投资人确实有些回避,对收益率也要求高些."

而投资人对信用债的行业风险也相当关注,上海一债券基金经理就表示,其投资"回避所有差的行业发行的债券."

一中型券商债券投资经理则谈到,对於国有背景为主的大型钢铁业所发债券来说,券商等仍有一定接受度,"但是收益率比同等评级但资质更好一些的要高几个点到十个点.流动性不太好."

8月发行的太钢不锈(000825.SZ)公司债,其三年和五年期品种发行利率分别定在4.8%和5.1%,而同时发行的亦为AAA评级的国电科环(1296.HK)公司债,同期限品种利率则为4.30%和4.65%,太钢不锈的利率明显偏高.

一评级公司研究负责人认为,目前风险较高的行业还包括:煤化工(自有煤炭资源不足的)、石化、造纸、冶金机械、汽车、化纤以及一些有色金属等,"这些行业,我们给评级都会很谨慎."

申银万国证券的数据显示,目前银行贷款风险较高的行业已从去年的平台贷款、房地产贷款等,扩大至更多产业，如钢铁、建筑、建材、工程机械制造及基础零部件供应等,另外，钢贸、棉纺、造船、光伏等企业贷款违约现象增多.目前信用风险还在积聚,信用利差还将扩大,尤其是中低等级信用债,伴随信用事件的发生,流动性风险也将继续增加.

不过即使在景气较差的行业中,也不是泥沙俱下,周波就谈到,"我们跟有家光伏(企业)谈过,但不是做设备,而是做工程的,还行,盈利状况虽然有下降,但是整体还不错.工程的订单都是跟政府的一些订单,中标以後(项目完成)时间也是短平快,产品线也比较丰富,这个我们会做."

令人稍感意外的是,曾在去年一度引发信用风险忧虑的城投债,由於背靠着政府"这棵大树",市场当下对其的态度反而相对缓和.前述上海的债券基金经理称,"城投的话稍好点,暂时没有评级下调的风险."

北京一券商债券承销人士也认为,城投债风险至少没有中小企业发债的风险大,因为如果出现违约风险,"地方政府不会坐视不管."

据中债资信评估有限责任公司统计,二季度共发生上调级别72次,较上一季度明显增加,并有两家企业级别遭受下调.在上调评级企业中,除银行等金融企业外,多数为有地方融资平台背景的城投公司.

不过上述评级公司研究负责人的预期没有这麽乐观,他谈到,去年的时候,我认为城投债风险不大,那时我算乐观的,现在大家都看好时,我就却感觉风险越来越大.我们去年统计发债平台也就两百多个,现在有四五百个了.之前没发的都发了,难免有些风险把控不严的.

"现在监管主体和评级公司等都在抢,谁来把控风险呢?发得有点快,有点乱,风险在积聚.未来有那麽三五只违约的,债市就受不了."他不无担忧的表示.

针对目前地方政府纷纷推出的经济刺激计划,并进一步发债融资.北京一券商交易员表示,也要分地区、分情况来看,如果是基建设备已经很完善的,再推刺激计划就是重复,有些需要刺激的,做的是缺的,等熬过经济低迷期,未来就会有一个好的发展前景.

他还认为,对部分地区的城投债,如天津,云南,重庆等,该规避的还是要规避.其中天津整体发债规模大,负债率在75%,负债偏多,认可程度低;而重庆不仅发债规模大,还加上政治因素.而相对好一点的,如江苏、山东发的城投债可以关注.

"城投债已经不是闭着眼睛随便可以拿的阶段了,要看发债主体的经济排名,是否有支柱产业,负债情况如何,"他表示.

中国为"稳增长"再出重拳,国家发改委本月初在短短两天即批复逾万亿投资项目.其中包括总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目後,以及13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,这些项目的总投资规模将超过1万亿元人民币.

**违约第一单何时出现**

尽管中国的企业信用债市场容量已达数万亿之巨,但在监管主体、地方政府等的"保驾护航"下,至今尚未出现违约案例,这在国外成熟市场来看是不可想象的,何时才能出现违约事件,一直是市场参与者高度关注的话题.

凭借"国有"身份,今年5月山东海龙(000677.SZ)获当地政府援手,最终成功兑现短期融资券,避免沦为中国债市首个违约案例,但同时因无力偿还贷款而被建设银行(601939.SS)(0939.HK)告上法庭,进入破产重整程序.

随着困难行业信用风险的不断积累,以及更多中小企业进入市场,违约第一单的出现可能只是时间问题.

北京一券商交易员表示,虽然目前中低评级信用债没有实质性违约,而且短时间内,即至少两个季度之内,不会看到中低评级信用板块崩盘的状况.但若下半年仍看不到实体经济明显好转,企业的偿债能力现金流都会越来越恶化,投资者就应密切关注信用债的风险,这期间还存在机构在政府兜底机率和违约风险之间的博弈.

仔细分析几个困难行业,中投证券固定收益研究员覃圣尧指出,钢铁企业一般还是地方比较大的国企居多,有政府支持,後续也会有一些重组.像光伏、造船可能风险更大一些.

特别是光伏企业多以民营资本为主.虽然此前一度传出江西省新余市政府拟以财政资金替江西赛维LDKLDK.N偿还信托贷款消息,但後者发言人表示该公司不存在寻求国有化的可能.

上述评级公司研究人士亦认为,违约最有可能出现在风险较高的行业,且离政府较远的那些公司中.

他表示,"政府是管不过来的,目前最有可能违约的就是赛维.赛维的问题显然比海龙要困难些,现在(评级)其实连B+都达不到.当地政府不是不管他们,城投要管吧,公用要管吧.钢铁虽然惨,但债务违约的可能性并不大."

他预计,由於当下地方政府仍有一定挽救意愿,赛维今年不一定会违约,关键的时间点可能在明年或後年.

对於类似赛维LDK这样企业所发债券,市场上乏人问津."光伏业的(信用债)肯定是不敢碰了."上述券商投资经理称.

江西赛维LDK在去年10月和12月,分别发行了4亿元短期融资券及5亿元中期票据,到期日分别为2012年10月21日和2014年12月8日.

上海新世纪资信评估公司此前发布跟踪评级报告,将江西赛维LDK主体长期信用等级由A+下调至A,评级展望维持负面,并将11赛维MTN1债项信用等级由A+下调至A,但维持11赛维CP01债项信用等级A-1.

而平安证券石磊则认为,目前来看,信用风险可能更为集中在中小企业私募债上,交易所对此态度也很保守,但因为总量很小,"还是救得了的,即使出一两单(违约风险)也是能被救掉的,风险肯定有,但债市还不是真正出现(大规模)信用违约的时候."

上海证券交易所副总经理刘世安此前曾表示,中小企业私募债是一个风险性极高的券种,私募市场的违约是必然的,关键是有没有市场化承担风险的机制和投资人、发行人等风险自担的意识.

**难得一见的多头监管**

多头监管是中国企业信用债市场的一大特色,央行、发改委、证监会各守一块地盘,分别管理着短融和中票、企业债、公司债等的发行工作,隶属央行系统的银行间市场交易商协会可谓是其中的後起之秀,在审批企业债务融资工具方面的便利性,使其占据了当前信用债市场约60%的份额.

按照交易商协会的规定,此类债务融资工具只需要按规定注册,以後即可在规定期限内分期或一次性发行.当然这也与此类融资工具的承销商--商业银行在银行间债市的重要地位关系密切.

"银行做的猛啊,疯狂营销,上市公司就不用说了,以前认为的比较低端的一些平台公司,(评级)AA以下的这种公司现在也是做疯狂营销,现在有说法是以前发过企业债的公司,发改委批的这些平台公司,银行也要拿过来,能发债发债,不能发债做ABN,怎麽办呢,我们也是在夹缝中求生存啊,最近我也是到处跑."周波无奈的表示.

他认为,交易商协会之所以能占得先机,产品线丰富是重要的因素,"超短融、短融、中票、PPN(非公开定向债务融资工具)、 ABN(资产支持票据)、CRM(信用风险缓释工具),该有的都有了."

交易商协会8月初推出的首批非金融企业资产支持票据(ABN)试点,即由南京公用控股(集团)、宁波城建投资控股和浦东建设(600284.SS)这三家城投公司完成,其为地方融资平台开辟新资金渠道的意图不言而喻.

相比之下,证监会主管的公司债目前仍限於上市公司发行,发改委监管的企业债审核依旧是基於投资项目.而交易商协会的短融、中票等不对融资具体投向做明确限制,可以用来补充营运资金和置换银行贷款,因此更受企业欢迎.

从中国石油、国家电网这样的央企巨头,到上海城建这样的地方性融资平台,数百亿或数十亿的短融和中票注册随处可见.1-7月,在银行间债市仅中票一项发行额就达到1,700多亿元,超过同期公司债发行规模逾四成;同期银行间债市私募发行中的非公开定向债务融资工具融资额亦逾1,600亿元.

对於多头监管模式,业内对其评价不一,有人认为这不利於监管资源的合理配置,可能会阻碍推进改革以及市场的长远发展,不过也有观点指出,多头监管能促进相互之间的良性竞争,并起到互补作用,有助於市场尽快成长.

但至少从短期看,这一监管格局还看不到改变的迹象.不过监管层正在采取措施对其进行完善.央行行长周小川日前指出,央行和证监会、发改委已经成立了部际协调机制,并召开了第一次会议,就进一步推动公司信用类债券市场改革发展的思路达成了共识,各有关部门将在现有分工基础上,按照法律赋予的职责,各司其职,各负其责,加强信息共享和政策协调.

**从单纯追求规模,到转变监管理念**

长期来看,要使企业债务融资的发展之路更坚实,就得将更多精力从单纯追求规模的发展模式,转向完善市场的制度建设方面,在转变监管理念、评级机构改革、完善风险管理工具等方面进一步推进.

平安证券石磊就指出,未来的发展趋势还是应该让更多中小企业进入债务融资市场,但目前在制度设计上仍有制约,特别是对风险的态度.

"整个的监管理念就不是要做中小(企业),现在就是允许中小企业来融资,但不许它们的信用进来,所以还要去找大的去担保,这是一种畸形的心态,所以市场不可能发展得偏向于中小(企业),中小企业都来融资了,但还是大企业的信用或是担保公司的信用."他谈到.

他认为,这不符合多层次市场构建的理念,市场完全成了圈钱的工具,只是在规模上做大了,今後如果要进一步发展,必须在监管理念上有所转变.

而进一步完善风险对冲工具,则可在更多低评级品种进入市场後起到稳定器的作用.

"之前交易商协会也推出CRM,但是一直没做起来,可能是需求也不是太大吧.如果衍生这块做不起来的话,就缺乏比较有效的对冲工具.信用债流动性不好,如果大幅减持,可能就会出现去年那种城投债大幅下跌的局面."中投证券覃圣尧谈到.

前述北京大型券商债券承销人士则指出,之前推出的CRM之所以没有活跃的交易起来,一个原因是监管层不希望银行去提供信用风险缓释合约(就是做为保险的提供方),因为怕银行风险敞口太大,监管层更希望银行做为买入者,供需的不对称导致市场未能运转起来.

对於评级制度,覃圣尧认为,评级方面需要进一步规范,现在评级结果还是虚高,这也是一直被市场上诟病的.

而对於在经济困难时期,上调评级反而远多於下调评级的怪事,前述评级公司研究人士认为,这是竞争的结果,评级公司太追求利润了,为了市场份额不丢,就上调了.

2010年中国首家采用投资人付费业务模式的信用评级公司--中债资信评估有限责任公司成立,该公司遵循"为投资人服务、由投资人付费"的营运模式,为投资人提供债券再评级、双评级等服务.这一模式的出现将为评级体系改革提供有益的探索.

目前中国大公、联合资信、上海新世纪、中诚信国际等主要评级机构的经营模式均采取发行人付费模式来展开信用评级.

此外在海龙信用风险事件中,主承销商所起的作用备受质疑,因此对其他中介机构加强监管亦属必要.

今年5月,银行间市场交易商协会公布了修订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》,其中加强了对中介机构监管要求,规定在信息披露工作中,企业、中介机构及负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员涉嫌违反法律、行政法规的,交易商协会可将其移交行政主管部门或司法机关处理.新规则将自2012年10月1日起施行.(完)

--审校 屈桂娟

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