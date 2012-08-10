热谈：中国债市扩容梦美而路难行

专访：证券监管新政气象万千 QFII投资者看好中国A股--惠理投资董事
路透香港2月23日 - 经历中国股灾沉重打击的境内外投资者，对A股市场的信心正随着证监会改革新政的不断出台重新凝聚。全球知名基金--惠理基金投资董事王焱东就表示，改革新政是对资本市场长期健康发展的保障，QFII现在更加看好中国证券市场。
* 市场传言:银行间交易商协会希望中票发行提速,到年末再发一万亿
* 银行间债市因此预期而下跌
* 除交易商协会外,另两家发债审批机构发改委和证监会亦力促扩容
* 主管单位梦大,企业和银行未必配合
作者 张胜男/尹嫄婷
路透北京8月10日电---中国的债券市场分管在发改委、证监会和银行间交易商协会(NAFMII)之下,在经济下行时期,大力发展债券融资,降低整个社会融资成本,成了这三家略带竞争意味的监管部门不约而同的目标.
两位了解情况的消息人士透露,银行间交易商协会希望加快中票发行步伐,从8月到年末再发一万亿元人民币(原目标为7,000亿),届时全年发行规模将相当於去年的近两倍.而其1-7月的合共中期票据发行量仅为3,787.8亿元.
"市场上有在传,不知道真假,但我相信是真的.协会想要做大银行间债市谁都看得出来."中国工商银行的一位交易员称.
而另两个分管债券发行的机构证监会和发改委亦在力推债市扩容.新任主席郭树清到任後,即成立债券办公室,将债券市场发展提高前所未有高度,之後中小企业私募债迅速破题并快速发展.据发改委亦将进一步加快企业债的审批力度,据有媒体报导,发改委全年发行规模料突破7,000亿元,达去年的两倍.另外,从央企试点来突破40%"红线"(企业发债规模占净资产比例上限)也有可能进一步实现.
"目前债市所出现的活跃积极的变化,就是监管竞争的结果.可能有跑马圈地之嫌,但对企业来说,有三个平台可以选择,是有助於企业作出最优选择的.相对一家统一监管还是进步."北京大学法学院教授郭雳称.
虽然近期监管当局对债市扩容的意愿明显,不过有市场人士认为,在经济基本面支撑持续削弱,及收益率或已步入底部区域的情况下,下半年债市恐难以走出上半年行情.流动性支持力度以及企业新增融资需求的减弱或成主要掣肘.
一位大型券商资产管理部人士亦表示,协会原来想再发7,000亿元中票(公募和私募加起来),现在是想争取发到一万亿.市场已经预期到供给会很大,这两天跌得很厉害.
另有一位评级公司人士透露,7月初NAFMII开过会,提过类似的说法,他们统计了一下上半年的债券发行量,如果去掉超短融和私募债等,中票的发行规模增幅较小,市场增长过慢.
据中国债券信息网最新数据显示,1-7月共发行中期票据3,787.80亿元人民币,同比增长5.8%,去年全年发行规模为7,269.70亿元.央行数据显示,2012年上半年,银行间债券市场累计发行债券3.32万亿元,同比减少13.5%.
目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在於审核主管部门不同.
其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限於上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行下的NAFMII主导.
**扩容进行时,市场有些吃不消**
当各主管部门下大力气做大债券市场之时,偏紧的资金面和敏感的市场神经却有些受不了.债多了谁来买?成为主要担忧.
据路透统计数据显示,2012年上半年中国企业债(含集合债券)发行规模合计达3,138亿元人民币,较上年同期的1,397.48亿元增加逾一倍.交易所债市方面,尽管起步较晚,但从6月8日首只成功发行到8月3日,沪深交易所已完成发行中小企业私募债约30只,总发行金额逾27亿元人民币.
一家大型本土投行人士表示,随着监管放松,下半年信用债在扩容,而在扩容情况下流动性能否像上半年那样支撑市场是为关键.
"往下半年走,尤其是中低等级的债券,供给逐步增加,如果央行的政策放松力度没有那麽大,加上债基发行规模没有二季度那麽多,可能市场收益率下降动力没有像上半年那麽强,加上现在大家对经济回升的预期也会抑制市场做多动能."他表示.
"现在供给方面的压力还是挺大的.什麽都在扩容.像交易所(高收益私募债)那方面也在扩.市场对当前行情可能不太看好."招商银行金融市场部高级分析师刘俊郁称,银行因为贷款动力不足,对债市需求倒是有一些.但也与债市前景有关.现在市场上有观点认为债市已到了"牛尾巴",可以看到最近这两周基金公司降杠杆的动力很大.
虽然中小企业私募债的发行认购状况良好,但交易则相对冷清,信用、流动性和道德等风险令投资者望而却步;且近期监管层明确警示私募债违约风险,亦令该债种在市场需求不振的情况下发行更趋艰难.
据深交所综合协议交易平台的信息显示,截至目前,14只已发行的中小企业私募债共转让20次.另据公开信息显示,从7月23日至8月3日的两周期间,两市新发行的中小私募债仅为2只,发行速度已现趋缓迹象.
证监会的股市弱市扩容可谓前车之鉴,尽管扩容和二级市场下跌并非有必然联系,但财经名人史玉柱在微博上的抱怨也反映出很多投资者的心声:若想救市,停发新股,停止做空.
**经济下行,企业真实融资意愿堪忧**
前途很美好,现实很残酷.事实上,大力发展债券市场的口号从最高管理层起喊了不知多少年,债券融资占社会总融资规模的比重仍然只有10%.
"也不完全取决於他(交易商协会),得发行人愿意发,投资人愿意买才行."某国有大行金融市场部人士称,目前从银行感受到的情况是企业的融资意愿很低.
"目前企业发债主要用来偿还贷款,新增的融资需求不强,主要还是降低成本,因为发债还是比贷款利率要便宜."上述大型本土投行人士称.
四大行的一位债券发行人士称,最近重启的资产证券化业务在银行层面上有一些阻力,主要是银行贷款需求不足,很多银行担心贷款卖出去以後拿回来钱,再放贷款可能会放不出去.这反映出目前实体经济的融资需求并不是很强.
饲料行业某国企内部人士称,该公司并不缺钱,最近还打算收购.而这种类似的"不缺钱"声音来自於不止一家大型企业,要麽是真的不差钱,要麽是需求不足导致经营状况不佳,有钱没处花.
"现在最安全的就是基建等和政府有关的投资项目,而政府希望我们去支持的小微企业、新兴产业等风险最大.你说我们怎麽办?真的不想碰."工商银行某高管称.
按照一位商业银行债券发行主管的思路,如果大企业的资金需求2/3通过直接债务融资,1/3通过贷款,就可以使大企业不会过分依赖银行贷款,银行的信贷额度腾出来支持中小企业.而且经过这样的债务融资结构调整,中国的国有大型企业效益就或可提高约30%.
"如果上边让我们融资,我们肯定愿意...跟银行贷款相比肯定首选发公司债,便宜.但现在的问题是房地产企业的一切融资途径都停了.我们真的有融资需求."一家北京的房地产企业高管称.
而受经济疲弱冲击较小的西部地区则出现了细小的可喜变化,比如据成都媒体报导,今年上半年,四川省通过银行间市场累计实现直接债务融资257.6亿元,超过了去年全年的融资总量.
但这只是偶然个例还是将成燎原火,暂时还难下定论.(完)
--审校 屈桂娟
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