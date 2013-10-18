四季度中国债市调整风险加大

2013年7月11日，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

作者 徐永

路透上海10月18日 - 中国债券市场四季度调整风险加大。因无论政策面，资金面及供给因素都将对债市不利，而今日公布的三季度GDP数据又对基本面形成支撑，更添加了央行货币政策收紧的空间。

不过，四季度影响最为直接的，可能还是已经正式启动发行试点的银行理财资管计划，因其投资标准化的债权直接融资工具，将对现有的债券需求形成潜在分流。

债权直接融资工具相关合格投资者的具体办法还未出台，但从直接融资融资工具的货币供应效应来看，因储蓄存款变为企业的活期存款，虽然M2供应量不变,但其中M1的占比无疑将扩大，M1作为流动性强的现实购买力，将对物价控制形成压力。

因此理财系的直接融资工具扩容，虽然进一步削弱了M2指标在信用投放观测上的有效性，央行通过控制信贷规模--控制M2--控制CPI的必要性将降低，但控制CPI的压力本身并没有消除，并有可能加大。

并且，从控制经济社会债务总杠杆率的角度而言，未来银监会监管下的债权直接融资工具可能仍然需要总量调控，纳入现有社会融资规模里的企业债券类别或新增科目。

不过，债权直接融资工具影响虽然直接且深远，但短时间内无论对债市还是对央行调控的具体影响可能还有待观察，这将取决于银行目前试点推进的进度。

而前述政策面，资金面和供给因素对债市的压力则比较明确。

基本面首先就不会支撑债券收益率回落，中国完成今年经济增长目标已成定局。最新公布的三季度国内生产总值(GDP)同比增速反弹至7.8%，符合市场预期。

政策面方面，前三季度的金融数据显示信贷扩张仍然较快，而央行以非例行答记者问的方式，表示将运用各种货币政策工具组合，管理和调节好银行体系流动性，引导货币信贷和社会融资合理适度增长，显露政策收紧的倾向。

这方面值得注意的是，在信贷规模管理工具并未被监管层放弃的情况下，银监会目前试点的债权直接融资工具，由于不受信贷规模管理，某种程度上也可能会和央行的引导货币信贷合理增长产生矛盾效应，影响政策面收紧的效果。

资金面方面，央行本周发文后随即周四在公开市场暂停了14天逆回购，下周有可能继续暂停7天逆回购，而未来收紧工具可能还包括重启三年央票等。

而月末因素虽然可能会对收紧政策操作的具体时间窗口有影响，但应不会改变收紧方向。

至于供给因素，这对债市的影响同样非常大。连续几周，无论利率债还是信用债，都迎来供给高峰。

利率债方面，本周各品种齐发的局面使供给达到1,346亿元，路透统计，下周的利率债供给也超过了千亿。

而信用债供给方面，城投债等发行加速比较明显。路透统计，上半年包括城投债在内，地方企业债的发行总量达2,783亿元，但7,8月受地方债务控制的影响，月增量分别只有82亿和145亿，但9月开始，延迟发行的城投债有明显加速的迹象，9月发行量为283亿，10月至本周则已有205亿。

当然，供给因素对债市走势影响还要考虑到期兑付量，这方面虽然利率债和信用债四季度的到期量分别有4,000亿和5,000亿规模，但由于信用债的存量积压要比利率债多，信用债整体的供给压力更大。

欲浏览中国四季度各类债券兑付量，请点选 link.reuters.com/taw83v

不过，信用债供给的实际影响可能还要受即将公布的地方债务审计具体规模影响，这也是后期信用债调整的重要触发因子。（完）

(审校 林高丽)

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