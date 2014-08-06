（重发）《徐寒飞专栏》纵贯下半年中国债市的三大矛盾

(重发以修饰个别语句)

（作者徐寒飞是国泰君安证券研究所首席固定收益研究员，此内容为他在“路透固定收益市场利率展望”上半年颁奖活动上的发言，仅代表本人观点）

现在这个市场确实有些纠结，可能现在没有办法给大家一个非常短期的判断，说明天应该涨还是跌。但是，我针对可能影响到下半年债券市场三个大的因素，给大家讲一下个人的一点看法。

下半年，也就是从7月份到未来12月份这段时间，将近5个月左右，有三个主要的矛盾可能会推动市场变化。

第一个部分就是风险偏好。风险偏好的矛盾是什么呢？

监管部门现在已经出现了想控制风险的意图，前面一段时间，无论是从35号文规范理财业务，对于农村金融机构投资的规范，一系列的政策，包括前面127号文对于整个非标的约束。显然， 就是经济开始企稳之后，政策重心可能会从稳增长转向防风险。尽管我个人角度讲每次风险都是和政策调控有关，因为政策引发风险释放，但是政策出发点还是防范整个系统性风险过大。这是一方在控风险，是政策层面。

那么机构呢？还是会提升自己风险偏好，为什么呢？因为现在7月份，你跟老板说7月份我就不干了，休假了，老板肯定不同意，说你1-6月份干得那么好，下半年肯定干的差不多好吧，这是老板的想法，你就继续干吧，而且大部分人都没有人从市场撤出，万一又涨一波，你踏空了怎么办？这是市场普遍的想法，我想大部分机构不是说我不做了，绝大部分机构的心态还是想跟上半年取得同样的回报率，但是你同样的策略肯定取得不了同样的回报率，这时候需要追求更大的波动、更高风险的市场。

这样就产生第一个矛盾，就是风险偏好矛盾，监管部门在压风险偏好，而机构又有风险偏好上升的意愿。这时候显然下半年信用利差，或者信用风险，或者等级利差不是一帆风顺的。就是大家把信用债推上去之后，出现出一个信用事件砸下来，然后又推上去，波动会比上半年大一些。这是第一个问题，就是风险偏好变化，但是总体来讲，我觉得下半年投资者风险偏好要比上半年提升，也就是说不出现大流动性冲击，整个高风险资产、高收益资产回报是好于低风险资产，这是第一点看法。

第二个是流动性矛盾，流动性矛盾包括什么？国内政策仍然会保持宽松，但是海外政策很可能会边际收窄，这是一个矛盾。这个矛盾也会发生，大家现在关注的重点，或者还持有债券可能还有下半场观点的分析师、投资者、交易者依据非常强的一个理由就是流动性尽管不会宽松但是也不是紧。但是，整体流动性是国内外共振的，整个收益率大致方向是一致的。今年美国长期国债利率水平也是下降，这肯定不是来自于中国央行释放流动性，我想这一点大家能够理解。那也就是说如果未来海外流动性出现边际收紧，这个时候可能会对国内宽松货币环境造成一些负面效果。这个矛盾我想很可能造成收益率曲线异常平坦。但是一个异常平坦的债券市场收益率曲线隐含着较大调整，你可以说这个没有道理，但是作为交易的人来讲，我看很多交易员，如果这个曲线平坦的话，做的很难过，因为长端没有利润，风险很大，他只倾向于做短端，短端又没有杠杆，这段时间是很难过的。

他们比较喜欢比较陡的曲线，上下有空间。如果出现一个情况，就是通货膨胀或者某些变量，工业生产、固定资产投资增长获得货币信贷再次出现超预期的情况，这就出现国际货币政策边际收紧和海外流动性边际收紧叠加的情况，这个可能会形成对债券市场负面冲击。也就是说对于下半年来讲，流动性风险是在上升，至少在边际来讲会比二季度有一个恶化情况。也就是说整个短端这块幅度很可能升的比较高一点，从而通过期限溢价，倒逼长端上行。

第三个是利率市场化的矛盾。一方面是利率的上涨，一方面是企业承受的问题，这个成为一对矛盾。曾经有一度，大概4月份大家突然觉得利率市场化推不下去了，至少有央行官员说利率市场化可能需要缓一缓，先搞汇率。但是，最近央行行长又出来说这个利率市场化在一两年之内要完成，我们已经过去了半年，剩下的时间只有一年半了。

利率市场化个人理解，比较认同利率市场化必须加速推行，因为利率市场化只是中国要素市场化过程中降低政府在整个经济中比重的一小步而已，并不是非常严重的一个所谓的改革，加速推行对于整个资金成本和企业盈利影响不会很大。第二个利率市场化现在来看，我觉得在整个投资需求没有出现明显下，经济增速没有出现硬着陆之前，利率市场化还是在边际上会推升整个商业银行负债成本。

他不会抬高整个商业银行负债综合成本，但是会增加负债显性成本。也就是说过去我们商业银行资金成本有很大一块成本是隐性化的，没有反映在资金成本里面，为什么？非市场化因素在。比如说财政存款利率是远低于市场利率的，这个时候怎么办？一个远低于市场存款的存款，每个银行都要抢，怎么办呢？给能拉到财政存款这个人很高激励，这个激励就不是资金成本，变成费用，利率市场化关键就是把费用市场化，其实整个社会成本是不会提高的，我觉得从总盘子考虑商业银行可以理解，利率市场化重要作用不是利率市场化，而是隐性成本的市场化，我觉得这是一个关键。

最后加起来整体社会成本不一定会提高。第二点是企业经营状况有好有坏，导致的结果是他承受不了过高的资金成本，就是说他希望利率恢复到一个正常情况，希望利率恢复到一个能跟他的业绩，跟他的毛利率，跟他的利润增长相匹配的水平。一方面显性的利率或者资金价格要上升，另一方面企业由无法承受比较高的利率水平，这两个矛盾，就是利率市场化和利率自身正常化的矛盾，这个也会形成左右下半年全市场的第三个关键因素。

这三个关键因素造成的结果是什么？之前5月份写过一篇报告，市场驱动因素已经从流动性转向了政策，这就意味着下半年的债券市场会更多的受到一些离散的变量、制度的变量、结构变量冲击，这个市场波动很可能比我们想象的大。市场突然两周上50BP，为什么这样？就是市场波动变成离散的波动，这对于做交易的人来讲是非常不好的一个地方，就是突然间很好，突然间很差，他没有从一个差到变好再到更好的过程。这个我想提醒大家，就是下半年做交易，做价差是很难的事情，我想可能更多的还是把精力放在自上而下的选券以及做一些期限稍微比较长的一些策略上的配置，我想这个可能是下半年一个重要的特点，就是以防御为主，多看少动，以静制动。 （完）

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