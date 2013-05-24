中国债市“阳光化”的短期阵痛：供需两不旺

作者 尹嫄婷

路透北京5月24日 - 中国监管层推进债市“阳光化”的举措不断，虽利于债市长远发展，但短期阵痛亦不可避免。由于国内实体经济的风险积聚以及资金层面的不确定性，令身处监管风暴的信用债市场呈现供需两不旺，短期市场风险大于机会。

本周最新监管动态包括银行间市场交易商协会规范债务融资工具发行方式，以及发改委专项核查部分申请发债企业。分析人士认为，这对市场参与者的发行定价能力提出了更高要求，也加大了主承销商的包销风险，信用债供给增速料将下滑；而在需求及交易量持续萎缩下，预计信用债收益率将维持低位震荡。

“短期内由于供给和需求均受到限制，收益率将维持目前的平衡状态，”北京一家私募基金的交易员预计。

今年以来，中国社会融资总规模大幅上升并未带动实体经济如期复苏，这表明企业负债增加，盈利能力减弱，资金使用效率降低。那么后续若流动性进一步趋紧则将加剧企业信用风险。

同时，当前金融机构超储率水平远不及去年同期，且高压监管下代持、自营和理财账户间交易受阻，将使月末及季末因素对资金面的影响更加明显；另一方面，也要警惕人民币走势逆转或引发更大的流动性压力。

“市场已经把基本面较弱的预期price in了。资金面不会像一季度那么松，后续通胀压力可能越来越大，交易便利也受到监管限制。各方面看信用债市场不会有特别大的机会，”上海一家大型券商信用债分析师称。

他并指出，虽然三季度通胀到底会达到多高的水平还没有明确预期，但如果到达3.5%，将对资金面和高收益债券都是压制，紧缩周期里风险将大于机会。

上述私募基金交易员亦认为，未来需密切关注外汇占款变动对汇率及政策的影响，以及煤化工、化工、光伏、造纸、钢铁等多个行业内的多家发行主体评级调降所引发的对部分发行人违约风险上升的担忧。

汇丰(HSBC)本周公布5月汇丰中国制造业PMI初值续降至49.6，为七个月来首度跌破荣枯线50，显示经济下行风险加重。不过，4月经济数据差强人意，市场对经济复苏乏力已有所预期。

中债登数据显示，4月商业银行增持债券330亿元，仅占3月的十分之一；而同期债市托管总量亦环比减少近半。4月银行间债市的现券成交量则环比减少近两成。

**信用债供给增速下滑**

信用债市场近期受资金和监管两面夹击，需求已备受打压，而随着监管层进一步规范债务融资工具发行方式，亦将对信用债供给有所抑制。

上述私募基金交易员就指出，短期看，监管肯定抑制了信用债一级市场供给，这可从5月以来企业债的供给大规模萎缩得到佐证。

但由于企业和地方政府大幅增杠杆所导致的巨量存量债务的存在，以及目前经济增长疲软、银监会规范银行理财的8号文影响持续，预计政府为保证债务的可持续循环，未来一段时间内信用债的总供给水平仍将保持在一个较高的位置，但增速将有所下滑。

银行间市场交易商协会本周召开主承销商讨论会，进一步严格规范债务融资工具发行方式，要求簿记建档更加公开透明，并鼓励未来多用招标类方式；国家发改委亦下发通知，将主要针对“从严审核类”和“适当控制规模和节奏类”发债申请企业进行专项核查工作，旨在防范系统性和区域性风险。

对此，亦有部分市场人士担忧，监管层推动一级和二级市场价差缩窄或将导致发行认购不踊跃，从而加剧承销风险，阳光化之路需且行且看。

“承销风险很大，矫枉过正。这些不是根本性问题，而是金融机构激励不到位。到位了，谁也不会为个人利益去违规，”一位资深投资人士坦言。

不过，海通证券分析师李宁则认为，政策旨在促进供需平衡，越接近市场，资质差的公司就越需要给予跟风险相匹配的收益率。越近市场化，估值就越匹配，理论上讲是不会发不出去的。

“传统发行有误区，大家互相帮忙，牛市分享利益，熊市多给面子。市场不需要潜规则，要供需决定，靠关系时代要过去了，没有潜规则大家才都有积极性，”上海一家券商分析师感慨道。(完)

(审校 张喜良)

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